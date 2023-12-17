ضمان لمدة عامين
FM51FD175B/00
سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!
جهاز سهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص المحمول USB الملوّن من Philips إصدار SNOW لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.
512 جيجابايت
Motion Edition 3.2
USB من نوع C
تسمح معدلات نقل البيانات العالية السرعة بتقليص وقت الانتظار المزعج إلى حد كبير أثناء نقل ملفات الوسائط الكبيرة من أو إلى محرك الأقراص الثابتة الخاص بالكمبيوتر.
تخزين مفيد سعة 512 جيجابايت للقدرة على التبديل بين المزيد من الملفات أو بين ملفات بحجم أكبر ومشاركتها وحفظها عبر منفذ USB الخاص بالكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول.
اختر لونك العصري؛ أصفر، أو زهري أو بنفسجي أو أخضر أو أزرق أو برتقالي لتعزيز احتياجاتك اليومية لتخزين البيانات ومشاركتها والاستمتاع بتصميم مرح
المراجعات