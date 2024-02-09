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  • شاي ساخن على الدوام لكل أفراد العائلة شاي ساخن على الدوام لكل أفراد العائلة شاي ساخن على الدوام لكل أفراد العائلة

    المجموعة اليومية آلة تحضير الشاي

    HD7301/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    شاي ساخن على الدوام لكل أفراد العائلة

    بفضل جهاز تحضير الشاي من Philips يمكنك تحضير الشاي لكل أفراد العائلة مع الغلاية بسعة 1,9 لتر. كذلك، تحافظ وظيفة "الحفاظ على السخونة التلقائية" على سخونة الشاي، للاستمتاع به في أي وقت.

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    المجموعة اليومية آلة تحضير الشاي

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    شاي ساخن على الدوام لكل أفراد العائلة

    مع وظيفة حفظ السخونة التلقائية

    • الحفاظ على السخونة التلقائي
    • 1700 واط
    • غلاية سعة 1,9 لتر
    • إبريق شاي من الزجاج
    خاصية الحفاظ على السخونة التلقائية تُحافظ على درجة حرارة الشاي المناسبة.

    خاصية الحفاظ على السخونة التلقائية تُحافظ على درجة حرارة الشاي المناسبة.

    تعمل وظيفة الحفاظ على السخونة تلقائيًا عند غليان الماء، ما يُحافظ على درجة حرارة الشاي المناسبة للمدة التي ترغب بها.

    نظام تسخين بقوة 1700 واط لتسخين الماء بسرعة.

    نظام تسخين بقوة 1700 واط لتسخين الماء بسرعة.

    يُتيح نظام التسخين بقوة 1700 واط في آلة صنع الشاي تسخين الماء بسرعة.

    غلاية كبيرة سعة 1,9 لتر تُتيح لك غلي الماء لكل أفراد عائلتك

    غلاية كبيرة سعة 1,9 لتر تُتيح لك غلي الماء لكل أفراد عائلتك

    غلاية كبيرة سعة 1,9 لتر تُتيح لك غلي الماء لتقديم الشاي لكل أفراد عائلتك.

    وعاء زجاجي سعة 0,9 لتر لتحضير الشاي لكل أفراد العائلة

    وعاء زجاجي سعة 0,9 لتر لتحضير الشاي لكل أفراد العائلة

    وعاء زجاجي بسعة 0,9 لتر يُتيح لك تحضير الشاي لكل أفراد عائلتك.

    قاعدة لاسلكية ودوارة بمقدار 360 درجة لتسهيل عملية الحمل والتثبيت

    قاعدة لاسلكية ودوارة بمقدار 360 درجة لتسهيل عملية الحمل والتثبيت

    قاعدة لاسلكية ودوارة بمقدار 360 درجة لتسهيل عملية الحمل والتثبيت.

    عناصر تسخين مسطح لغليان سريع وتنظيف سهل

    عناصر تسخين مسطح لغليان سريع وتنظيف سهل

    يضمن العنصر المخفي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ غليانًا سريعًا وتنظيفًا سهلًا.

    فلتر مضاد للتكلس لكوب ماء نقي

    فلتر مضاد للتكلس لكوب ماء نقي

    فلتر مضاد للتكلس قابل للإزالة لكوب ماء نظيف وغلاية أنظف.

    لفاف سلك الطاقة لسهولة التخزين

    لفاف سلك الطاقة لسهولة التخزين

    يمكن لف السلك حول القاعدة، ليسهل تخزين الغلاية في مطبخك.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      أسود
      مادة عنصر التسخين
      فولاذ مقاوم للصدأ
      مادة الغلاية
      بلاستيك من البولي بروبلين
      مادة الوعاء
      الزجاج

    • الملحقات

      وعاء زجاجي
      0.9  l

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      1700  W
      طول سلك الطاقة
      المرحلة الأولى  m
      السعة
      1.9  l

    • المواصفات العامّة

      قاعدة دوارة بمعدل 360 درجة
      نعم
      الحفاظ على السخونة التلقائي
      نعم
      لفاف السلك
      نعم
      فلتر مضاد للتكلس قابل للإزالة
      نعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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