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  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير

تم إيقافه

4000 seriesآلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

HD8847/11

5

| (1) الرأي | توصي نسبة 100% من الأشخاص بهذا المنتج

إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير

هل أنت جاهز للاستمتاع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية؟ تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من تحضير الإسبرسو أو القهوة المعدّة بالتقطير لمحبّي نكهتها، باستخدام الحبوب الطازجة وبخطوة واحدة.

عرض جميع المزايا

مع استخدام الحبوب الطازجة دائمًا

إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير

  • 6 أنواع من المشروبات

  • إبريق حليب مضمن

  • فضي

20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

إن مطاحن القهوة لدينا مصنوعة من السيراميك الخالص بنسبة 100%: بفضل الصلابة الفائقة والدقة، يمكنك الاستمتاع بالقهوة اللذيذة والطازجة لما لا يقل عن 20000 كوب.

استمتع بـ 6 أنواع من المشروبات في متناول يديك، بما في ذلك الكابوتشينو

استمتع بـ 6 أنواع من المشروبات في متناول يديك، بما في ذلك الكابوتشينو

استمتع باحتساء مجموعة متنوعة من المشروبات التي تتلاءم مع أي مناسبة. إن كنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، فستوفر لك الآلة الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في فنجان بكل سهولة وفي وقت قياسي!

ضبط قمع القهوة لديك ليناسب أي كوب

ضبط قمع القهوة لديك ليناسب أي كوب

يتناسب القمع القابل للضبط في آلات الإسبريسو لدينا مع كل كوب، ما يحول دون طرطشة القهوة ويحافظ على حرارتها أثناء سكبها في فنجانك. بهذه الطريقة، يمكنك دائمًا تقديم الإسبريسو بدرجة حرارة مثالية مع الحفاظ على نظافة الآلة.

المواصفات التقنية

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المراجعات

تتم إدارة هذه المراجعات من قِبل Bazaarvoice وهي تتوافق مع سياسة مصادقة الأصالة من Bazaarvoice، المدعومة بتقنية مكافحة الاحتيال والتحليل البشري. يمكن العثور على المزيد من التفاصيل على
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5.0

من 5

1

الرأي

100%

توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج

4
3
2
1

28/05/2019

مصر

مصر

منتج ممتاز

انصح ياستخدام هذا المنتج الرائع لانه بشهادة الجميع ممتاز و رائع للغاية و شكرا جدا جدا جدا جدا فيليبس

الحسنات

ممتاز للغاية

سلبيات

لا يوجد

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 4000 series HD8847/11 آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

Date of Use 2018-11-28

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 4000 series HD8847/11 آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

Date of Use 2018-11-28

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