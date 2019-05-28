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إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
هل أنت جاهز للاستمتاع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية؟ تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من تحضير الإسبرسو أو القهوة المعدّة بالتقطير لمحبّي نكهتها، باستخدام الحبوب الطازجة وبخطوة واحدة.
6 أنواع من المشروبات
إبريق حليب مضمن
فضي
إن مطاحن القهوة لدينا مصنوعة من السيراميك الخالص بنسبة 100%: بفضل الصلابة الفائقة والدقة، يمكنك الاستمتاع بالقهوة اللذيذة والطازجة لما لا يقل عن 20000 كوب.
استمتع باحتساء مجموعة متنوعة من المشروبات التي تتلاءم مع أي مناسبة. إن كنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، فستوفر لك الآلة الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في فنجان بكل سهولة وفي وقت قياسي!
يتناسب القمع القابل للضبط في آلات الإسبريسو لدينا مع كل كوب، ما يحول دون طرطشة القهوة ويحافظ على حرارتها أثناء سكبها في فنجانك. بهذه الطريقة، يمكنك دائمًا تقديم الإسبريسو بدرجة حرارة مثالية مع الحفاظ على نظافة الآلة.
5.0
من 5
1
الرأي
100%
توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج
Shery
28/05/2019
مصر
منتج ممتاز
انصح ياستخدام هذا المنتج الرائع لانه بشهادة الجميع ممتاز و رائع للغاية و شكرا جدا جدا جدا جدا فيليبس
الحسنات
ممتاز للغاية
سلبيات
لا يوجد
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 4000 series HD8847/11 آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز
Date of Use 2018-11-28
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 4000 series HD8847/11 آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز
Date of Use 2018-11-28