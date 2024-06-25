المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • مياه ساخنة تلبي الاحتياجات اليومية
  • مياه ساخنة تلبي الاحتياجات اليومية

Essentials collectionغلاية من Philips من السلسلة 1000

HD9314/91

مياه ساخنة تلبي الاحتياجات اليومية

وفر وقتك مع غلاية Essential Collection من Philips من السلسلة 1000؛ حيث يمكنك بسرعة تحضير المشروبات الساخنة وغلي الماء للطهي مع أداة التسخين المسطّحة للغليان السريع والتنظيف السهل.

عرض جميع المزايا

غليان سريع للحصول على مشروبات ساخنة وأكثر من ذلك

مياه ساخنة تلبي الاحتياجات اليومية

  • متينة وآمنة وتغلي الماء بكفاءة

  • تصميم ذكي ومريح

  • اكتشف مجموعة الفطور الكاملة

اكتشف مجموعة الفطور الكاملة

اكتشف مجموعة الفطور الكاملة

تم تصميم مجموعة الفطور لما هو مهم حقًا، حيث يمكنك اكتشاف المجموعة الكاملة مع آلة تحضير القهوة بالتنقيط والمحمصة.

أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

استمتع بالغليان السريع والتنظيف السهل مع أداة التسخين المخفية والمصنوعة من الفولاذ المضاد للصدأ - حيث المزيج المثالي بين السرعة والراحة لتحضير مشروباتك الساخنة المفضلة.

الحماية من الغليان حتى جفاف المياه لضمان سلامتك

الحماية من الغليان حتى جفاف المياه لضمان سلامتك

لا تقلق بشأن أي شيء، يتوقف تشغيل الغلاية بشكل تلقائي عند غليان الماء لتجنب التسخين المفرط.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.