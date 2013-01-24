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آلة إزالة الشعر

HP2843/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • Satinelle Satinelle Satinelle
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    آلة إزالة الشعر

    HP2843/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    Satinelle

    ينزع نظام إزالة الشعر الفريد من Philips الشعر من جذوره، ويبقي البشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورقيقًا، فتصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.

    آلة إزالة الشعر

    Satinelle

    ينزع نظام إزالة الشعر الفريد من Philips الشعر من جذوره، ويبقي البشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورقيقًا، فتصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.

    Satinelle

    ينزع نظام إزالة الشعر الفريد من Philips الشعر من جذوره، ويبقي البشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورقيقًا، فتصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.

    آلة إزالة الشعر

    Satinelle

    ينزع نظام إزالة الشعر الفريد من Philips الشعر من جذوره، ويبقي البشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورقيقًا، فتصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.

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      Satinelle

      جلد ناعم لأسابيع

      نظام إزالة الشعر الفريد من Philips

      نظام إزالة الشعر الفريد من Philips يسحب الشعر من الجذور، ويبقي الجلد ناعماً خالٍ من الشعر الناتئ لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورفيعاً.

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل

      لنظافة صحية أكبر وأكثر سهولة.

      فرشاة لعملية تنظيف سهلة

      فرشاة لعملية تنظيف سهلة ونظافة شخصية مثالية

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        حركات سحب/بالثانية سرعة 1
        600
        حركات سحب/بالثانية سرعة 2
        733
        عدد الدورات بالدقيقة سرعة 1
        1900 دقيقة
        عدد الدورات بالدقيقة سرعة 2
        2200 دقيقة
        مصدر الطاقة
        التيار المتناوب (مأخذ كهربائي رئيسي)
        المحرّك
        محرّك تيار مستمر 14 فولت
        استهلاك الطاقة
        3  واط
        عدد الأقراص
        21
        عدد نقاط الالتقاط
        20
        فولتية
        100 فولت أو 110 فولت - 127 فولت أو 220 فولت - 240 فولت (50-60 هرتز)  فولت

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        92 x‏ 64 x‏ 140  ملليمترًا
        تصميم التغليف
        علبة فاخرة مغلقة مع ميزة التعليق
        وزن العلبة من النوع F
        490  غ
        أبعاد الصندوق A
        200 x‏ 200 x‏ 147  ملليمترًا
        وزن الصندوق A
        3100  غ
        عدد القطع في الصندوق A
        6  قطعة

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