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آلة إزالة الشعر

HP2843/01
التصنيف الإجمالي / 5
  • Satinelle Satinelle Satinelle
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    آلة إزالة الشعر

    HP2843/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    Satinelle

    ينزع نظام إزالة الشعر الفريد من Philips الشعر من جذوره، ويبقي البشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورقيقًا، فتصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    آلة إزالة الشعر

    Satinelle

    ينزع نظام إزالة الشعر الفريد من Philips الشعر من جذوره، ويبقي البشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورقيقًا، فتصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.

    Satinelle

    ينزع نظام إزالة الشعر الفريد من Philips الشعر من جذوره، ويبقي البشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورقيقًا، فتصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    آلة إزالة الشعر

    Satinelle

    ينزع نظام إزالة الشعر الفريد من Philips الشعر من جذوره، ويبقي البشرة ناعمة وخالية من الشعر لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورقيقًا، فتصبح عملية إزالة الشعر سريعة وسهلة.

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      Satinelle

      نظام إزالة الشعر الفريد من Philips

      نظام إزالة الشعر الفريد من Philips يسحب الشعر من الجذور، ويبقي الجلد ناعماً خالٍ من الشعر الناتئ لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورفيعاً.

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل

      لنظافة صحية أكبر وأكثر سهولة.

      فرشاة لعملية تنظيف سهلة

      فرشاة لعملية تنظيف سهلة ونظافة شخصية مثالية

      المواصفات التقنية

      • بيانات لوجيستية

        عدد الألواح (الاتحاد الأوروبي)
        288  قطعة
        عدد الألواح (بريطانيا العظمى)
        360  قطعة
        لوح تحميل (الاتحاد الأوروبي)
        1017 x‏ 1200 x‏ 800  ملليمترًا
        لوح تحميل (بريطانيا العظمى)
        1133 x‏ 1200 x‏ 1000  ملليمترًا

      • الميزات

        نظام معدني لإزالة الشعر
        نعم
        إعدادان للسرعة
        نعم

      • المواصفات التقنية

        مصدر الطاقة
        التيار المتناوب (مأخذ كهربائي رئيسي)
        المحرّك
        محرّك تيار مستمر 14 فولت
        استهلاك الطاقة
        3  واط
        عدد الأقراص
        21
        عدد نقاط الالتقاط
        20
        فولتية
        محوّل حسب متطلبات البلد  فولت
        حركات سحب/بالثانية سرعة 1
        600
        حركات سحب/بالثانية سرعة 2
        733
        عدد الدورات بالدقيقة سرعة 1
        1900 دقيقة
        عدد الدورات بالدقيقة سرعة 2
        2200 دقيقة

      • الملحقات

        فرشاة التنظيف
        للتنظيف السهل

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        194 × 184 × 62 (ارتفاعxعرضxعمق)  ملليمترًا
        وزن العلبة من النوع F
        565  غ
        أبعاد الصندوق A
        218 × 379 × 194 (ارتفاعxعرضxعمق)  ملليمترًا
        وزن الصندوق A
        3626  غ
        عدد القطع في الصندوق A
        6  قطعة

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