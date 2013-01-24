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Airstyler

HP4671/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • التسريحة التي تتمنّينها كل يوم التسريحة التي تتمنّينها كل يوم التسريحة التي تتمنّينها كل يوم
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    Airstyler

    HP4671/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    التسريحة التي تتمنّينها كل يوم

    سواء كنت تريدين الخروج أو البقاء في المنزل، استخدمي ملحقات التسريح الثلاثة الخاصة بـ Salon Airstylist Ceramic لابتكار التسريحة التي تريدينها. بات بإمكانك تسريح شعرك بطريقة محترفة بفضل قدرة مسرّح الشعر التي تبلغ 800 واط والطلاء الخزفي لـ airstyler. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Airstyler

    التسريحة التي تتمنّينها كل يوم

    سواء كنت تريدين الخروج أو البقاء في المنزل، استخدمي ملحقات التسريح الثلاثة الخاصة بـ Salon Airstylist Ceramic لابتكار التسريحة التي تريدينها. بات بإمكانك تسريح شعرك بطريقة محترفة بفضل قدرة مسرّح الشعر التي تبلغ 800 واط والطلاء الخزفي لـ airstyler. إكتشف كلّ المميزات

    التسريحة التي تتمنّينها كل يوم

    سواء كنت تريدين الخروج أو البقاء في المنزل، استخدمي ملحقات التسريح الثلاثة الخاصة بـ Salon Airstylist Ceramic لابتكار التسريحة التي تريدينها. بات بإمكانك تسريح شعرك بطريقة محترفة بفضل قدرة مسرّح الشعر التي تبلغ 800 واط والطلاء الخزفي لـ airstyler. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Airstyler

    التسريحة التي تتمنّينها كل يوم

    سواء كنت تريدين الخروج أو البقاء في المنزل، استخدمي ملحقات التسريح الثلاثة الخاصة بـ Salon Airstylist Ceramic لابتكار التسريحة التي تريدينها. بات بإمكانك تسريح شعرك بطريقة محترفة بفضل قدرة مسرّح الشعر التي تبلغ 800 واط والطلاء الخزفي لـ airstyler. إكتشف كلّ المميزات

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      التسريحة التي تتمنّينها كل يوم

      Salon Airstylist Ceramic

      • 800 واط
      • سيراميك
      • 3 ملحقات
      قوة 800 واط لنتائج احترافية

      قوة 800 واط لنتائج احترافية

      يتضمّن جهاز airstyler سخانًا بقوة 800 واط يوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيفة.

      فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع لتجعيد الشعر بسهولة

      فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع لتجعيد الشعر بسهولة

      يعمل مسرّح الشعر السهل الاستخدام هذا كفرشاة تصفيف وجهاز تجعيد شعر في وقت واحد. وتنقبض الشعيرات في الفرشاة بلمسة زر واحدة بحيث يمكنكِ سحب المسرّح من شعركِ بسهولة، ليترك لكِ خصل مموجة مرنة وجذابة.

      فرشاة ذات شعيرات طبيعية لشعر كثيف وزائد اللمعان

      فرشاة ذات شعيرات طبيعية لشعر كثيف وزائد اللمعان

      تقوم الشعيرات الطبيعية التي تم صنع هذه الفرشاة منها بتنعيم منبت الشعر لإضفاء ذلك اللمعان الزائد على شعرك.

      فرشاة تسريح لتصفيفات لامعة بسهولة

      فرشاة تسريح لتصفيفات لامعة بسهولة

      سرحي شعركِ وجففيه في الوقت نفسه بهذا الملحق السهل الاستخدام. فمن شأن هذا المزج بين هذه الفرشاة وتيار الهواء الموجّه، الحفاظ على نعومة شعركِ ولمعانه.

      ثلاثة إعدادات مرنة لمزيد من التحكم

      ثلاثة إعدادات مرنة لمزيد من التحكم

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على نتائج نهائية مثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة تصفيفًا دقيقًا ومخصصًا.

      إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف

      إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف

      إعداد الهواء البارد هو إعداد حرارة منخفضة يجفف الشعر بشكل لطيف للحد من تعرضه للضرر. ويناسب هذا الإعداد كل أنواع الشعر بوجه عام، والشعر الخفيف أو الجاف أو المصاب بضرر بشكل خاص. كما أنه مثالي لفصل الصيف الحار!

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        القدرة الكهربائية بالواط
        800  واط
        طول سلك الطاقة
        2.2  أمتار
        اللون/اللون الخارجي
        ذهبي وأزرق داكن

      • الميزات

        طبقة من السيراميك
        نعم
        سلك دوّار
        نعم
        حلقة التعليق
        نعم
        الإعدادات
        3 إعدادات للحرارة/السرعة

      • ملحقات

        فرشاة التسريح
        نعم
        فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع
        نعم
        فرشاة ذات شعيرات طبيعية مختلطة
        نعم

      • نوع الشعر

        النتيجة النهائية
        تسريحات متنوعة
        طول الشعر
        • متوسط
        • طويل
        سماكة الشعر
        • رفيع
        • متوسط
        • سميك

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

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