تسريحة شعر خالية من التجعد ولامعة كل يوم كما ترغبين

تمتّعي بشعر لامع وناعم كل يوم. يجمع SalonAirstylist Ion بقوة 1000 واط بين التقنية الأيونية وأربعة ملحقات تسريح وطاقة احترافية للقضاء على التجعد إلى الأبد