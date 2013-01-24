إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف

إعداد الهواء البارد هو إعداد حرارة منخفضة يجفف الشعر بشكل لطيف للحد من تعرضه للضرر. ويناسب هذا الإعداد كل أنواع الشعر بوجه عام، والشعر الخفيف أو الجاف أو المصاب بضرر بشكل خاص. كما أنه مثالي لفصل الصيف الحار!