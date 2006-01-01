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تم إيقافه

Airstyler

HP4674/00

تسريحة شعر خالية من التجعد ولامعة كل يوم كما ترغبين

تمتّعي بشعر لامع وناعم كل يوم. يجمع SalonAirstylist Ion بقوة 1000 واط بين التقنية الأيونية وأربعة ملحقات تسريح وطاقة احترافية للقضاء على التجعد إلى الأبد

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Salon Airstylist Ion

تسريحة شعر خالية من التجعد ولامعة كل يوم كما ترغبين

  • 1000 واط

  • سيراميك

  • 4 ملحقات

قوة 1000 واط لنتائج احترافية

قوة 1000 واط لنتائج احترافية

يشتمل مجفف الشعر الهوائي هذا على سخان بقوة 1000 واط يوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيفة.

عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

يتيح الترطيب الأيوني إمكانية التجفيف المقاوم للتطاير بفعل الشحنات الكهربائية. إذ يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.

فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع لتجعيد الشعر بسهولة

فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع لتجعيد الشعر بسهولة

يعمل مسرّح الشعر السهل الاستخدام هذا كفرشاة تصفيف وجهاز تجعيد شعر في وقت واحد. وتنقبض الشعيرات في الفرشاة بلمسة زر واحدة بحيث يمكنكِ سحب المسرّح من شعركِ بسهولة، ليترك لكِ خصل مموجة مرنة وجذابة.

المواصفات التقنية

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