مصطلحات البحث

AR
EN
1

SalonStraight Freestyle

لتسريحات متنوعة

HP4681/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • نتائج احترافية في كل تسريحة نتائج احترافية في كل تسريحة نتائج احترافية في كل تسريحة
    -{discount-value}

    SalonStraight Freestyle لتسريحات متنوعة

    HP4681/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    نتائج احترافية في كل تسريحة

    هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonStraight Freestyle ثلاثة ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    SalonStraight Freestyle لتسريحات متنوعة

    نتائج احترافية في كل تسريحة

    هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonStraight Freestyle ثلاثة ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر. إكتشف كلّ المميزات

    نتائج احترافية في كل تسريحة

    هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonStraight Freestyle ثلاثة ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    SalonStraight Freestyle لتسريحات متنوعة

    نتائج احترافية في كل تسريحة

    هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonStraight Freestyle ثلاثة ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل أجهزة تسريح الشعر
      تسجيل

      اشترك في نشرتنا الإخبارية

      نتائج احترافية في كل تسريحة

      SalonStraight Freestyle

      • 190 درجة مئوية
      • سيراميك
      • 3 ملحقات
      طبقة من السيراميك لانزلاق فائق النعومة

      طبقة من السيراميك لانزلاق فائق النعومة

      الألواح الناعمة ذات طبقة السيراميك تحمي الشعر من الضرر أثناء التصفيف.

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

      جهاز تمليس الشعر لتسريحات مستقيمة ومالسة تمامًا

      بفضل ملحق تمليس الشعر، يمكنك ابتكار التسريحة المستقيمة والمالسة تمامًا التي تريدينها.

      مسرّح الشعر الرفيع للف الشعر وتجعيده

      بفضل ملحق مسرّح الشعر الرفيع، يمكنك ابتكار تسريحات متموجة ومتجعدة رائجة.

      مسرّح الشعر الدقيق لتعزيز كثافة الشعر في التسريحات المؤلفة من عدة طبقات

      بفضل ملحق مسرّح الشعر الدقيق، يمكنك تسريح شعرك من جذوره وتعزيز كثافته في التسريحات المؤلفة من عدة طبقات.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        الطاقة
        35 W
        طول سلك الطاقة
        1,8 m
        فولتية
        220-240 V
        أدوات الغطاء المعدني
        مختلف

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق A
        416‏x‏266‏x‏259 mm
        وزن الصندوق A
        6856 g

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        225‏x‏600‏x‏195 mm
        الكمية
        1200x800
        عدد الطبقات
        7
        عدد الصناديق A في الطبقة
        7
        عدد الصناديق F في الصندوق A
        8,0
        وزن الصندوق F (يشمل المنتج)
        857 g

      • بيانات لوجيستية

        بلد المنشأ
        PRC
        رمز 12NC
        88446810001
        صندوق EAN F
        راجع pacdoc الخاص ببلدك
        علبة EAN A
        راجع pacdoc الخاص ببلدك

      • صلاحية الخدمة

        استبدال
        نعم
        وزن المنتج الصافي مع الملحقات
        660 g

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

          أقر بذلك

          You are about to visit a Philips global content page

          You are about to visit the Philips USA website.

          Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.