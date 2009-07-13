تموجات وتجعيدات مثالية ومرنة
احصلي على شعر مجعّد. إن SalonCurl Pro هو مكواة تجعيد للشعر مزوّدة بحامل مبروم بقياس 38 مم وغطاء ترمالين خزفي يضمن الحصول على تجعيدات مرنة وكبيرة وأقصى درجة من اللمعان إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تموجات وتجعيدات مثالية ومرنة
احصلي على شعر مجعّد. إن SalonCurl Pro هو مكواة تجعيد للشعر مزوّدة بحامل مبروم بقياس 38 مم وغطاء ترمالين خزفي يضمن الحصول على تجعيدات مرنة وكبيرة وأقصى درجة من اللمعان إكتشف كلّ المميزات
تموجات وتجعيدات مثالية ومرنة
احصلي على شعر مجعّد. إن SalonCurl Pro هو مكواة تجعيد للشعر مزوّدة بحامل مبروم بقياس 38 مم وغطاء ترمالين خزفي يضمن الحصول على تجعيدات مرنة وكبيرة وأقصى درجة من اللمعان إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تموجات وتجعيدات مثالية ومرنة
احصلي على شعر مجعّد. إن SalonCurl Pro هو مكواة تجعيد للشعر مزوّدة بحامل مبروم بقياس 38 مم وغطاء ترمالين خزفي يضمن الحصول على تجعيدات مرنة وكبيرة وأقصى درجة من اللمعان إكتشف كلّ المميزات
إذا أردتِ الحصول على تجعيدات مرنة وتموجات طبيعية، فأنتِ بحاجة إلى مكواة تجعيد بقطر عريض. 38 ملم هو الحجم المثالي لإخراج تجعيدات وتموجات عريضة أنيقة. إنها بحق اختيار المحترفين.
تضمن طبقة الترمالين السيراميكي توزيعًا مثاليًا للحرارة عبر رأس اللف للحصول على شعر شديد اللمعان وتموجات خالية من التجعّد.
تتيح لكِ درجة الحرارة العالية تغيير تسريحة شعركِ وتمنحكِ مظهرًا مثاليًا جذابًا كما لو كنتِ قادمة للتو من صالون التجميل.
تسهّل إعدادات درجة الحرارة الرقمية اختيار الوظيفة المطلوبة بسرعة أو ضبط درجة حرارة التصفيف عبر الشاشة الرقمية. وهذا يتيح لكِ إمكانية اختيار درجة الحرارة المثالية لمتطلباتكِ الخاصة ونوع شعركِ. والنتيجة تصفيف رائع بلمسة زر واحدة.
يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية.
تأتي بعض أجهزة تمليس الشعر ومكاوي التجعيد مزودة بميزة إيقاف التشغيل التلقائي التي صُمّمت لتوفر لك راحة البال. ففي حال تُرك الجهاز قيد التشغيل، سيتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد 60 دقيقة.
صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.
فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي
يتوقف رمز درجة الحرارة عن الوميض عندما ينتهي جهاز تجعيد الشعر من الإحماء ويصبح جاهزًا للاستخدام.
تتيح القاعدة الآمنة إمكانية وضع جهاز تجعيد الشعر لأسفل بأمان أثناء الاستخدام.
الميزات
الميزات
نوع الشعر
الخدمة
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