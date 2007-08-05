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SalonMultistylist

لتسريحات متنوعة

HP4696/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • احصلي على أحدث تسريحات الشعر في كل مناسبة احصلي على أحدث تسريحات الشعر في كل مناسبة احصلي على أحدث تسريحات الشعر في كل مناسبة
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    SalonMultistylist لتسريحات متنوعة

    HP4696/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    احصلي على أحدث تسريحات الشعر في كل مناسبة

    هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonMultistylist 8 in 1 ثمانية ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    SalonMultistylist لتسريحات متنوعة

    احصلي على أحدث تسريحات الشعر في كل مناسبة

    هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonMultistylist 8 in 1 ثمانية ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر. إكتشف كلّ المميزات

    احصلي على أحدث تسريحات الشعر في كل مناسبة

    هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonMultistylist 8 in 1 ثمانية ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    SalonMultistylist لتسريحات متنوعة

    احصلي على أحدث تسريحات الشعر في كل مناسبة

    هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonMultistylist 8 in 1 ثمانية ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر. إكتشف كلّ المميزات

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      احصلي على أحدث تسريحات الشعر في كل مناسبة

      SalonMultistylist‏ 8 وظائف في مسرّح واحد

      • 8 ملحقات
      • سيراميك
      ألواح من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

      ألواح من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

      يتسم السيراميك بالنعومة في كل ذرة من أجزائه، فضلاً عن طبيعته المتينة، وهو بذلك أفضل المواد لألواح التمليس. تنزلق ألواح السيراميك على شعركِ بلا عناء وتمنحكِ شعرًا أملسًا ولامعًا بشكل مثالي.

      فرشاة منزلقة للحصول على كثافة إضافية وموجات جميلة

      فرشاة منزلقة للحصول على كثافة إضافية وموجات جميلة

      يمكن وضع هذا الملحق بسهولة على ملقط للحصول على كثافة إضافية وتسريحات مموّجة أنيقة.

      تقنية توزيع متساوٍ للحرارة (EHD+‎) لتوفير المزيد من الحماية ولمعان لا يضاهى

      تقنية توزيع متساوٍ للحرارة (EHD+‎) لتوفير المزيد من الحماية ولمعان لا يضاهى

      باستخدام تقنية EHD+ المتقدمة من Philips، سيتمكن مسرّح الشعر دائمًا من توزيع الحرارة بشكل متساوٍ، حتى عند درجات الحرارة العالية، ويمنع المناطق الساخنة التالفة. ويوفر هذا حماية إضافية، ويساعدِك بذلك في الحفاظ على صحة شعركِ ولمعانه.

      رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

      رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

      صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.

      مؤشر سهل الاستعمال

      مؤشر سهل الاستعمال

      يضيء هذا المؤشر عندما يصل مسرّح الشعر إلى درجة الحرارة المناسبة بحيث يمكنكِ أن تحددي فورًا الموعد الذي تكونين فيه جاهزة لتصفيف شعركِ.

      إيقاف تشغيل تلقائي بعد 60 دقيقةً

      إيقاف تشغيل تلقائي بعد 60 دقيقةً

      تأتي بعض أجهزة تمليس الشعر ومكاوي التجعيد مزودة بميزة إيقاف التشغيل التلقائي التي صُمّمت لتوفر لك راحة البال. ففي حال تُرك الجهاز قيد التشغيل، سيتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد 60 دقيقة.

      ملحق جهاز تمليس الشعر للحصول على شعر أملس جميل

      تنزلق ألواح السيراميك على شعركِ بشكل انسيابي وتمنحكِ شعرًا أملسًا ولامعًا بامتياز.

      لولب منزلق لحلقات شعر جميلة

      ما عليكِ سوى اتباع المنحنيات للحصول على أجمل حلقات شعر بسهولة لم يسبق لها مثيل!

      ملقط صغير للحصول على تجاعيد وحلقات شعر متناهيةالصغر ومشدودة

      إذا أردت الحصول على تجاعيد وحلقات شعر شديدة الصغر ومشدودة، فعليك استخدام مكواة تجعيد بقطر صغير.

      ملقط كبير للحصول على خصل ذات تجاعيد كبيرة

      إذا أردتِ الحصول على خصل ذات تجاعيد جميلة، فعليكِ استخدام ملحق التجعيد الكبير هذا ذي القطر الكبير.

      يتضمن: ملقط شعر لتصفيف سهل

      استخدمي الملاقط لتجزئة الشعر، فهذا من شأنه أن يساعدك في تصفيف الشعر كله بسهولة.

      حقيبة صغيرة مقاومة للحرارة

      هذه الحقيبة الصغيرة المقاومة للحرارة مثالية لتسريح الشعر في الحال. لا داعي لانتظار مسرّح الشعر حتى يبرد. فيمكنكِ تخزينه ببساطة باستخدام الحقيبة المقاومة للحرارة المرفقة.

      قاعدة آمنة لاستخدام سهل

      تتيح القاعدة الآمنة إمكانية وضع جهاز تجعيد الشعر لأسفل بأمان أثناء الاستخدام.

      يتضمن: فرشاة لشعر ناعم

      استخدمي هذه الفرشاة العالية الجودة لفك تشابك الشعر وتمليسه لإضفاء مزيد من اللمعان عليه.

      8 وظائف في مسرّح واحد للحصول على تعددية غير محدودة في تسريح الشعر

      يمكنكِ الحصول على أي تسريحة شعر تتخيلينها باستخدام أدوات التصفيف المتنوعة. كوني مبدعة!

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        الطاقة
        25 W
        فولتية
        100-240V V

      • نوع الشعر

        النتيجة النهائية
        تسريحات متنوعة
        تسريحة الشعر الحالية
        • مستقيم
        • متموّج
        • مجعد
        سماكة الشعر
        رفيع
        طول الشعر
        • طويل
        • متوسط

      • صلاحية الخدمة

        الاستبدال
        نعم

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