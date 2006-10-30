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تم إيقافه

SalonMultistylistلتسريحات متنوعة

HP4696/01

تصفيفات مبتكرة مع عناية مستمرة

هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonMultistylist 8 in 1 ثمانية ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر.

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مسرّح SalonSuper Stylist

تصفيفات مبتكرة مع عناية مستمرة

ألواح من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

ألواح من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

يتسم السيراميك بالنعومة في كل ذرة من أجزائه، فضلاً عن طبيعته المتينة، وهو بذلك أفضل المواد لألواح التمليس. تنزلق ألواح السيراميك على شعركِ بلا عناء وتمنحكِ شعرًا أملسًا ولامعًا بشكل مثالي.

يتضمن: حقيبة أنيقة

يتضمن: حقيبة أنيقة

احمي جهاز تمليس الشعر وخزّنيه بأسلوب عصري باستخدام حقيبة التخزين الأنيقة. الحقيبة مضمّنة في الحزمة.

يتضمن: ملقط شعر لتصفيف سهل

استخدمي الملاقط لتجزئة الشعر، فهذا من شأنه أن يساعدك في تصفيف الشعر كله بسهولة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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