ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HP4696/01
تصفيفات مبتكرة مع عناية مستمرة
هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonMultistylist 8 in 1 ثمانية ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر.
يتسم السيراميك بالنعومة في كل ذرة من أجزائه، فضلاً عن طبيعته المتينة، وهو بذلك أفضل المواد لألواح التمليس. تنزلق ألواح السيراميك على شعركِ بلا عناء وتمنحكِ شعرًا أملسًا ولامعًا بشكل مثالي.
احمي جهاز تمليس الشعر وخزّنيه بأسلوب عصري باستخدام حقيبة التخزين الأنيقة. الحقيبة مضمّنة في الحزمة.
استخدمي الملاقط لتجزئة الشعر، فهذا من شأنه أن يساعدك في تصفيف الشعر كله بسهولة.
المراجعات