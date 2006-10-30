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SalonMultistylist

لتسريحات متنوعة

HP4696/01
التصنيف الإجمالي / 5
  • تصفيفات مبتكرة مع عناية مستمرة تصفيفات مبتكرة مع عناية مستمرة تصفيفات مبتكرة مع عناية مستمرة
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    SalonMultistylist لتسريحات متنوعة

    HP4696/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    تصفيفات مبتكرة مع عناية مستمرة

    هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonMultistylist 8 in 1 ثمانية ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    SalonMultistylist لتسريحات متنوعة

    تصفيفات مبتكرة مع عناية مستمرة

    هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonMultistylist 8 in 1 ثمانية ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر.

    تصفيفات مبتكرة مع عناية مستمرة

    هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonMultistylist 8 in 1 ثمانية ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    SalonMultistylist لتسريحات متنوعة

    تصفيفات مبتكرة مع عناية مستمرة

    هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonMultistylist 8 in 1 ثمانية ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر.

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      تصفيفات مبتكرة مع عناية مستمرة

      مسرّح SalonSuper Stylist

      ألواح من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

      ألواح من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

      يتسم السيراميك بالنعومة في كل ذرة من أجزائه، فضلاً عن طبيعته المتينة، وهو بذلك أفضل المواد لألواح التمليس. تنزلق ألواح السيراميك على شعركِ بلا عناء وتمنحكِ شعرًا أملسًا ولامعًا بشكل مثالي.

      يتضمن: حقيبة أنيقة

      يتضمن: حقيبة أنيقة

      احمي جهاز تمليس الشعر وخزّنيه بأسلوب عصري باستخدام حقيبة التخزين الأنيقة. الحقيبة مضمّنة في الحزمة.

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

      ضوء مؤشر التشغيل/إيقاف التشغيل

      ضوء مؤشر التشغيل/إيقاف التشغيل

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      يتضمن: ملقط شعر لتصفيف سهل

      استخدمي الملاقط لتجزئة الشعر، فهذا من شأنه أن يساعدك في تصفيف الشعر كله بسهولة.

      قاعدة آمنة لاستخدام سهل

      تتيح القاعدة الآمنة إمكانية وضع جهاز تجعيد الشعر لأسفل بأمان أثناء الاستخدام.

      يتضمن: فرشاة لشعر ناعم

      استخدمي هذه الفرشاة العالية الجودة لفك تشابك الشعر وتمليسه لإضفاء مزيد من اللمعان عليه.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        الطاقة
        25 W
        اللون/اللون الخارجي
        مختلف
        طول سلك الطاقة
        1,8 m
        فولتية
        100-240V V
        مادة الغطاء
        مختلف

      • نوع الشعر

        النتيجة النهائية
        تسريحات متنوعة
        تسريحة الشعر الحالية
        • مستقيم
        • متموّج
        • مجعد
        سماكة الشعر
        رفيع
        طول الشعر
        • طويلة
        • متوسط

      • صلاحية الخدمة

        الاستبدال
        نعم

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