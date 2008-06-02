جفّف، وزيّن وسرّح شعرك على طريقتك الخاصة

يمكنك التحكم في تجفيف شعرك مع JetSet Control ION. توفّر قدرة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2000 واط والترطيب الأيوني والإعدادات المتعددة نتائج رائعة، من التجفيف وصولاً إلى التسريح. إكتشف كلّ المميزات