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مجفف الشعر

HP4883/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • جفّف، وزيّن وسرّح شعرك على طريقتك الخاصة جفّف، وزيّن وسرّح شعرك على طريقتك الخاصة جفّف، وزيّن وسرّح شعرك على طريقتك الخاصة
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    مجفف الشعر

    HP4883/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    جفّف، وزيّن وسرّح شعرك على طريقتك الخاصة

    يمكنك التحكم في تجفيف شعرك مع JetSet Control ION. توفّر قدرة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2000 واط والترطيب الأيوني والإعدادات المتعددة نتائج رائعة، من التجفيف وصولاً إلى التسريح. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجفف الشعر

    جفّف، وزيّن وسرّح شعرك على طريقتك الخاصة

    يمكنك التحكم في تجفيف شعرك مع JetSet Control ION. توفّر قدرة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2000 واط والترطيب الأيوني والإعدادات المتعددة نتائج رائعة، من التجفيف وصولاً إلى التسريح. إكتشف كلّ المميزات

    جفّف، وزيّن وسرّح شعرك على طريقتك الخاصة

    يمكنك التحكم في تجفيف شعرك مع JetSet Control ION. توفّر قدرة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2000 واط والترطيب الأيوني والإعدادات المتعددة نتائج رائعة، من التجفيف وصولاً إلى التسريح. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجفف الشعر

    جفّف، وزيّن وسرّح شعرك على طريقتك الخاصة

    يمكنك التحكم في تجفيف شعرك مع JetSet Control ION. توفّر قدرة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2000 واط والترطيب الأيوني والإعدادات المتعددة نتائج رائعة، من التجفيف وصولاً إلى التسريح. إكتشف كلّ المميزات

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      جفّف، وزيّن وسرّح شعرك على طريقتك الخاصة

      JetSet Control ION

      • 2000 واط
      • IonBoost
      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      يعمل المكثف في مجفف الشعر عن طريق تركيز تدفق الهواء على منطقة معينة عبر الفتحة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة ويعتبر رائعًا لتحسين التسريحة أو وضع اللمسات الأخيرة عليها.

      ترطيب أيوني لشعر لامع وغير مجعد

      ترطيب أيوني لشعر لامع وغير مجعد

      امنحي شعركِ طاقة فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      محرك احترافي بقوة 2000 واط لشعر كثيف ورائع

      محرك احترافي بقوة 2000 واط لشعر كثيف ورائع

      يسمح لك إعداد TurboBoost بتجفيف سريع من دون أي حرارة إضافية

      صُممت ميزة TurboBoost الخاصة لتجفف الشعر بسرعة مع حمايته من خلال تجفيفه بقوة بدون الحاجة إلى رفع درجة الحرارة.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        الطاقة
        2000 W
        اللون/اللون الخارجي
        تفاصيل من الكروم كثيرة اللمعان سوداء وفضية
        طول سلك الطاقة
        1.8 m
        فولتية
        220-240 V
        أدوات الغطاء المعدني
        أكريلونيتريل بوتادين ستيرين

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق A
        470x359x283 mm
        وزن الصندوق A
        5920 g

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        229x114x267 mm
        عدد الطبقات
        6
        عدد الصناديق A في الطبقة
        4
        عدد الصناديق F في الصندوق A
        6
        وزن الصندوق F (يشمل المنتج)
        887 g
        لوح تحميل
        144 pcs

      • البيانات اللوجستية

        بلد المنشأ
        PRC
        رمز 12NC
        884488300000
        صندوق EAN F
        راجع pacdoc الخاص ببلدك
        علبة EAN A
        راجع pacdoc الخاص ببلدك

      • صلاحية الخدمة

        الاستبدال
        نعم
        وزن المنتج الصافي مع الملحقات
        735 g

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