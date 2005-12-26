يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل

هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonPro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2100 واط.