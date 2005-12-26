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SalonDry Pro

مجفف الشعر

HP4891/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل
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    SalonDry Pro مجفف الشعر

    HP4891/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل

    هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonPro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2100 واط. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    SalonDry Pro مجفف الشعر

    يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل

    هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonPro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2100 واط. إكتشف كلّ المميزات

    يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل

    هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonPro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2100 واط. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    SalonDry Pro مجفف الشعر

    يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل

    هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonPro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2100 واط. إكتشف كلّ المميزات

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      يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل

      SalonPro

      • 2100 واط
      • IonBoost
      • مخرج هواء خزفي
      تسعة إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكّم أقصى

      تسعة إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكّم أقصى

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات التسعة المختلفة تحكمًا أقصى لتصفيف دقيق ومخصص.

      محرك احترافي بقوة 2100 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      محرك احترافي بقوة 2100 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2100 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      يعمل المكثف في مجفف الشعر عن طريق تركيز تدفق الهواء على منطقة معينة عبر الفتحة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة ويعتبر رائعًا لتحسين التسريحة أو وضع اللمسات الأخيرة عليها.

      عنصر من السيراميك لشعر في منتهى النعومة

      عنصر من السيراميك لشعر في منتهى النعومة

      تم إدراج عنصر السيراميك للحؤول دون التجفيف الزائد. فهو يصدر حرارة أشعة تحت حمراء ذات دفئ لطيف من شأنه المساعدة في تجفيف شعركِ من الداخل وحمايته من التجفيف الزائد بدون المساومة على السرعة والفعالية.

      ترطيب أيوني لشعر لامع وغير مجعد

      ترطيب أيوني لشعر لامع وغير مجعد

      امنحي شعركِ طاقة فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.

      ناشر الهواء للكثافة المصنوع من السيراميك لتقديم حماية وحجم إضافيين

      يجفف ناشر الهواء للكثافة الشعر بشكل سريع ومتساوٍ لتخفيف التجعيدات وزيادة كثافة الشعر. وهذا الناشر مغطّى بطبقة من السيراميك العالي الجودة، ما يساعد على حماية الشعر وتعزيز نعومته ولمعانه. وهذه الميزة تجعله المجفف المثالي لابتكار تسريحات متموجة صحية.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        2100  واط
        التردد
        50/60  هرتز

      • صلاحية الخدمة

        استبدال
        نعم

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