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SalonDry Proمجفف الشعر

HP4891/00

يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل

هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonPro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2100 واط.

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SalonPro

يمكن استخدام أجهزة المجفف المزين للشعر في المنزل

  • 2100 واط

  • IonBoost

  • مخرج هواء خزفي

تسعة إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكّم أقصى

تسعة إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكّم أقصى

يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات التسعة المختلفة تحكمًا أقصى لتصفيف دقيق ومخصص.

محرك احترافي بقوة 2100 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

محرك احترافي بقوة 2100 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2100 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.

ناشر الهواء للكثافة المصنوع من السيراميك لتقديم حماية وحجم إضافيين

يجفف ناشر الهواء للكثافة الشعر بشكل سريع ومتساوٍ لتخفيف التجعيدات وزيادة كثافة الشعر. وهذا الناشر مغطّى بطبقة من السيراميك العالي الجودة، ما يساعد على حماية الشعر وتعزيز نعومته ولمعانه. وهذه الميزة تجعله المجفف المثالي لابتكار تسريحات متموجة صحية.

المواصفات التقنية

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