المجفف الذي يقدم لك النتائج التي تريدها
تحكّمي في طريقة تجفيف الشعر مع SalonDry Control. فقدرة التجفيف الاحترافية بقوة 2000 واط والإعدادات المتعددة توفر نتائج مذهلة، بدءًا من مرحلة التجفيف ووصولاً إلى مرحلة التسريح. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
المجفف الذي يقدم لك النتائج التي تريدها
تحكّمي في طريقة تجفيف الشعر مع SalonDry Control. فقدرة التجفيف الاحترافية بقوة 2000 واط والإعدادات المتعددة توفر نتائج مذهلة، بدءًا من مرحلة التجفيف ووصولاً إلى مرحلة التسريح. إكتشف كلّ المميزات
المجفف الذي يقدم لك النتائج التي تريدها
تحكّمي في طريقة تجفيف الشعر مع SalonDry Control. فقدرة التجفيف الاحترافية بقوة 2000 واط والإعدادات المتعددة توفر نتائج مذهلة، بدءًا من مرحلة التجفيف ووصولاً إلى مرحلة التسريح. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
المجفف الذي يقدم لك النتائج التي تريدها
تحكّمي في طريقة تجفيف الشعر مع SalonDry Control. فقدرة التجفيف الاحترافية بقوة 2000 واط والإعدادات المتعددة توفر نتائج مذهلة، بدءًا من مرحلة التجفيف ووصولاً إلى مرحلة التسريح. إكتشف كلّ المميزات
يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2000 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.
يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.
يعمل المكثف في مجفف الشعر عن طريق تركيز تدفق الهواء على منطقة معينة عبر الفتحة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة ويعتبر رائعًا لتحسين التسريحة أو وضع اللمسات الأخيرة عليها.
بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.
توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.
صُممت ميزة TurboBoost الخاصة لتجفف الشعر بسرعة مع حمايته من خلال تجفيفه بقوة بدون الحاجة إلى رفع درجة الحرارة.
يمكن فك شبكة مدخل الهواء للتنظيف. فكيها ونظفيها بانتظام لمنع تراكم الأوساخ.
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