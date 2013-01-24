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SalonDry Control

مجفف الشعر

HP4984
التصنيف الإجمالي / 5
  • المجفف الذي يقدم لك النتائج التي تريدها المجفف الذي يقدم لك النتائج التي تريدها المجفف الذي يقدم لك النتائج التي تريدها
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    SalonDry Control مجفف الشعر

    HP4984
    التصنيف الإجمالي / 5

    المجفف الذي يقدم لك النتائج التي تريدها

    تحكّمي في طريقة تجفيف الشعر مع SalonDry Control. فقدرة التجفيف الاحترافية بقوة 2000 واط والإعدادات المتعددة توفر نتائج مذهلة، بدءًا من مرحلة التجفيف ووصولاً إلى مرحلة التسريح. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    SalonDry Control مجفف الشعر

    المجفف الذي يقدم لك النتائج التي تريدها

    تحكّمي في طريقة تجفيف الشعر مع SalonDry Control. فقدرة التجفيف الاحترافية بقوة 2000 واط والإعدادات المتعددة توفر نتائج مذهلة، بدءًا من مرحلة التجفيف ووصولاً إلى مرحلة التسريح. إكتشف كلّ المميزات

    المجفف الذي يقدم لك النتائج التي تريدها

    تحكّمي في طريقة تجفيف الشعر مع SalonDry Control. فقدرة التجفيف الاحترافية بقوة 2000 واط والإعدادات المتعددة توفر نتائج مذهلة، بدءًا من مرحلة التجفيف ووصولاً إلى مرحلة التسريح. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    SalonDry Control مجفف الشعر

    المجفف الذي يقدم لك النتائج التي تريدها

    تحكّمي في طريقة تجفيف الشعر مع SalonDry Control. فقدرة التجفيف الاحترافية بقوة 2000 واط والإعدادات المتعددة توفر نتائج مذهلة، بدءًا من مرحلة التجفيف ووصولاً إلى مرحلة التسريح. إكتشف كلّ المميزات

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      المجفف الذي يقدم لك النتائج التي تريدها

      وحدة التحكم SalonDry

      • 2000 واط
      محرك احترافي بقوة 2000 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      محرك احترافي بقوة 2000 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2000 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      يعمل المكثف في مجفف الشعر عن طريق تركيز تدفق الهواء على منطقة معينة عبر الفتحة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة ويعتبر رائعًا لتحسين التسريحة أو وضع اللمسات الأخيرة عليها.

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      يسمح لك إعداد TurboBoost بتجفيف سريع من دون أي حرارة إضافية

      صُممت ميزة TurboBoost الخاصة لتجفف الشعر بسرعة مع حمايته من خلال تجفيفه بقوة بدون الحاجة إلى رفع درجة الحرارة.

      مشط ناشر للهواء لتسريح سهل

      ينعّم المشط الناشر للهواء الشعر ويفصل خصله لتسريحه بسهولة وتجفيفه في الوقت نفسه. وتسمح هذه الميزة التي تجمع المشط وناشر الهواء في أداة واحدة بابتكار تسريحات متموجة وكثيفة الحجم بدون أي تشابك.

      شبكة مدخل هواء قابلة للفك لتنظيف سهل

      يمكن فك شبكة مدخل الهواء للتنظيف. فكيها ونظفيها بانتظام لمنع تراكم الأوساخ.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220-240  فولت
        أدوات الغطاء المعدني
        ABS
        طول سلك الطاقة
        1,8  أمتار
        الطاقة
        2000  واط

      • اللوح

        لوح تحميل
        1200x800  قطعة
        عدد الصناديق A في الطبقة
        3
        عدد الطبقات
        7

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج الصافي مع الملحقات
        728  غ
        أبعاد الصندوق F
        310x120x240  ملليمترًا
        وزن الصندوق F (يشمل المنتج)
        1100  غ
        أبعاد الصندوق A
        630x375x261  ملليمترًا
        وزن الصندوق A
        7520  غ
        عدد الصناديق F في الصندوق A
        6

      • صلاحية الخدمة

        استبدال
        نعم

      • بيانات لوجيستية

        رمز 12NC
        88449840001
        صندوق EAN F
        راجع وثاق pacdoc الخاصة ببلدك
        علبة EAN A
        راجع وثاق pacdoc الخاصة ببلدك
        بلد المنشأ
        PRC

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