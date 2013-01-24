سلاح الخبراء السري
هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonDry Pro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2100 واط. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سلاح الخبراء السري
هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonDry Pro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2100 واط. إكتشف كلّ المميزات
سلاح الخبراء السري
هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonDry Pro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2100 واط. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سلاح الخبراء السري
هل تودين تجفيف شعرك بطريقة احترافية؟ إذا كنت تتطلعين إلى تسريح شعرك عبر تجفيفه بطريقة مشابهة لصالونات التجميل، فكل ما تحتاجين إليه هو مجفف الشعر SalonDry Pro المزود بقدرة تجفيف تبلغ 2100 واط. إكتشف كلّ المميزات
يجفف ناشر الهواء الشعر بشكل صحي ويقلل من التجعّد ويزيد الكثافة من خلال توزيع تدفق الهواء عبر الشعر. كما أنه يزيد الارتفاع والكثافة، وبخاصة عند استخدامه في منطقة فروة الرأس والجذور، مما يجعله مثاليًا للحصول على خصل ذات تجاعيد وتصفيفات مرنة.
يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2100 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.
يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.
تم إدراج عنصر السيراميك للحؤول دون التجفيف الزائد. فهو يصدر حرارة أشعة تحت حمراء ذات دفئ لطيف من شأنه المساعدة في تجفيف شعركِ من الداخل وحمايته من التجفيف الزائد بدون المساومة على السرعة والفعالية.
امنحي شعركِ طاقة فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.
بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.
هذه وظيفة محترفة ضرورية، إذ يمكّنك هذا النوع من المفاتيح من اختيار الإعدادات المناسبة بسرعة وبدون الشعور بأي توتر.
يعمل المكثّف بتوجيه تدفق الهواء عبر الفتحة البالغة الضيق إلى مناطق معينة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة، كما أنه رائع لإدخال التحسينات ووضع اللمسات النهائية لتسريحة الشعر.
من شأن سلك الطاقة الأكثر طولاً تحسين مرونة التعامل وسهولته، وبذلك يمكنكِ استخدامه في أي مكان تريدينه.
المواصفات التقنية
صلاحية الخدمة