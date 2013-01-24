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مجفف الشعر

HP4996/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • أعلى قوة تجفيف على الإطلاق أعلى قوة تجفيف على الإطلاق أعلى قوة تجفيف على الإطلاق
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    مجفف الشعر

    HP4996/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    أعلى قوة تجفيف على الإطلاق

    هل تريدين الحصول على قوة تجفيف احترافية؟ إليك أقوى مجفف شعر متوفر حاليًا في السوق لكن أيضًا أحد أفضل الأجهزة التي تعتني بشعرك من دون أن تؤذيه. يجمع SalonDry Pro بين تقنية IonBoost وإعدادات حرارة متعددة وميزة CoolShot الفعالة لتسريح الشعر بشكل مثالي من دون إتلافه. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مجفف الشعر

    أعلى قوة تجفيف على الإطلاق

    هل تريدين الحصول على قوة تجفيف احترافية؟ إليك أقوى مجفف شعر متوفر حاليًا في السوق لكن أيضًا أحد أفضل الأجهزة التي تعتني بشعرك من دون أن تؤذيه. يجمع SalonDry Pro بين تقنية IonBoost وإعدادات حرارة متعددة وميزة CoolShot الفعالة لتسريح الشعر بشكل مثالي من دون إتلافه. إكتشف كلّ المميزات

    أعلى قوة تجفيف على الإطلاق

    هل تريدين الحصول على قوة تجفيف احترافية؟ إليك أقوى مجفف شعر متوفر حاليًا في السوق لكن أيضًا أحد أفضل الأجهزة التي تعتني بشعرك من دون أن تؤذيه. يجمع SalonDry Pro بين تقنية IonBoost وإعدادات حرارة متعددة وميزة CoolShot الفعالة لتسريح الشعر بشكل مثالي من دون إتلافه. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    مجفف الشعر

    أعلى قوة تجفيف على الإطلاق

    هل تريدين الحصول على قوة تجفيف احترافية؟ إليك أقوى مجفف شعر متوفر حاليًا في السوق لكن أيضًا أحد أفضل الأجهزة التي تعتني بشعرك من دون أن تؤذيه. يجمع SalonDry Pro بين تقنية IonBoost وإعدادات حرارة متعددة وميزة CoolShot الفعالة لتسريح الشعر بشكل مثالي من دون إتلافه. إكتشف كلّ المميزات

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      أعلى قوة تجفيف على الإطلاق

      SalonDry Pro

      • 2500 واط
      مجفف شعر احترافي بقوة 2500 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      مجفف شعر احترافي بقوة 2500 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      يوفر مجفف الشعر الاحترافي الممتاز بقوة 2500 واط دفق هواء قويًا جدًا. أما مزيج الطاقة العالية والسرعة الفائقة فيمكّنك من تجفيف شعرك وتسريحه بشكل أسرع وأسهل.

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      يعمل المكثّف بتركيز تدفق الهواء عبر الفتحة البالغة الضيق في مناطق معينة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة، كما أنه رائع لإدخال التحسينات ووضع اللمسات النهائية لتسريحة الشعر.

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      يتيح الترطيب الأيوني إمكانية التجفيف المقاوم للتطاير بفعل الشحنات الكهربائية. إذ يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      النفحة الباردة لتسريح شعرك

      النفحة الباردة لتسريح شعرك

      دفق هواء أكثر بنسبة 50% (32 لتر/ثانية) لعملية تجفيف أسرع

      أعلى قوة تجفيف على الإطلاق، دفق هواء أكثر بنسبة 50% (32 لتر/ثانية) لعملية تجفيف أسرع

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        القدرة الكهربائية بالواط
        2500  واط
        طول سلك الطاقة
        2  أمتار
        مادة الغطاء
        كروم معدني

      • صلاحية الخدمة

        استبدال
        نعم

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