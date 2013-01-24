أعلى قوة تجفيف على الإطلاق

هل تريدين الحصول على قوة تجفيف احترافية؟ إليك أقوى مجفف شعر متوفر حاليًا في السوق لكن أيضًا أحد أفضل الأجهزة التي تعتني بشعرك من دون أن تؤذيه. يجمع SalonDry Pro بين تقنية IonBoost وإعدادات حرارة متعددة وميزة CoolShot الفعالة لتسريح الشعر بشكل مثالي من دون إتلافه. إكتشف كلّ المميزات