مثالية لمنطقة البيكيني
بمنتج واحد فقط لديك المرونة للحصول على النتيجة التي تريدينها! التشذيب بشكل مرتب، والتشكيل بسهولة، وتتبع خطوط الجسم عند منطقة البيكيني. حتى أنها تعطيك الخيار لإزالة الشعر من الجذور من أجل نعومة تدوم طويلاً!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مثالية لمنطقة البيكيني
بمنتج واحد فقط لديك المرونة للحصول على النتيجة التي تريدينها! التشذيب بشكل مرتب، والتشكيل بسهولة، وتتبع خطوط الجسم عند منطقة البيكيني. حتى أنها تعطيك الخيار لإزالة الشعر من الجذور من أجل نعومة تدوم طويلاً!
مثالية لمنطقة البيكيني
بمنتج واحد فقط لديك المرونة للحصول على النتيجة التي تريدينها! التشذيب بشكل مرتب، والتشكيل بسهولة، وتتبع خطوط الجسم عند منطقة البيكيني. حتى أنها تعطيك الخيار لإزالة الشعر من الجذور من أجل نعومة تدوم طويلاً!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مثالية لمنطقة البيكيني
بمنتج واحد فقط لديك المرونة للحصول على النتيجة التي تريدينها! التشذيب بشكل مرتب، والتشكيل بسهولة، وتتبع خطوط الجسم عند منطقة البيكيني. حتى أنها تعطيك الخيار لإزالة الشعر من الجذور من أجل نعومة تدوم طويلاً!
قص الشعر بالنعومة التي ترغب بها. مع إمكانية السحب نحو الأعلى والأسفل بأربع وضعيات للحصول على الطول المثالي.
لتحديد منطقة البيكيني بشكل مرتب ومتساوٍ.
لحلاقة سهلة وسريعة.
إزالة الشعر بلطف من الجذور للحصول على بشرة ناعمة لفترة طويلة.
الميزات
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
بيانات لوجيستية
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