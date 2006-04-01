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أداة تشذيب دقيقة

HP6364/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • مثالية لمنطقة البيكيني مثالية لمنطقة البيكيني مثالية لمنطقة البيكيني
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    أداة تشذيب دقيقة

    HP6364/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    مثالية لمنطقة البيكيني

    بمنتج واحد فقط لديك المرونة للحصول على النتيجة التي تريدينها! التشذيب بشكل مرتب، والتشكيل بسهولة، وتتبع خطوط الجسم عند منطقة البيكيني. حتى أنها تعطيك الخيار لإزالة الشعر من الجذور من أجل نعومة تدوم طويلاً!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    أداة تشذيب دقيقة

    مثالية لمنطقة البيكيني

    بمنتج واحد فقط لديك المرونة للحصول على النتيجة التي تريدينها! التشذيب بشكل مرتب، والتشكيل بسهولة، وتتبع خطوط الجسم عند منطقة البيكيني. حتى أنها تعطيك الخيار لإزالة الشعر من الجذور من أجل نعومة تدوم طويلاً!

    مثالية لمنطقة البيكيني

    بمنتج واحد فقط لديك المرونة للحصول على النتيجة التي تريدينها! التشذيب بشكل مرتب، والتشكيل بسهولة، وتتبع خطوط الجسم عند منطقة البيكيني. حتى أنها تعطيك الخيار لإزالة الشعر من الجذور من أجل نعومة تدوم طويلاً!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    أداة تشذيب دقيقة

    مثالية لمنطقة البيكيني

    بمنتج واحد فقط لديك المرونة للحصول على النتيجة التي تريدينها! التشذيب بشكل مرتب، والتشكيل بسهولة، وتتبع خطوط الجسم عند منطقة البيكيني. حتى أنها تعطيك الخيار لإزالة الشعر من الجذور من أجل نعومة تدوم طويلاً!

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      مثالية لمنطقة البيكيني

      شعور بالخصوصية والانتعاش

      حاجب حماية لقص الشعر بشكل مرتب

      قص الشعر بالنعومة التي ترغب بها. مع إمكانية السحب نحو الأعلى والأسفل بأربع وضعيات للحصول على الطول المثالي.

      حلاقة دقيقة حتى للتشكيل وتتبع خطوط الجسم

      لتحديد منطقة البيكيني بشكل مرتب ومتساوٍ.

      رأس حلاقة صغير غير مسبب للحساسية لحلاقة سهلة وسريعة

      لحلاقة سهلة وسريعة.

      رأس صغير لإزالة الشعر

      إزالة الشعر بلطف من الجذور للحصول على بشرة ناعمة لفترة طويلة.

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        اللون (الألوان)
        بلون الشمبانيا مع مشحات أرجوانية
        وحدة القص
        فولاذ لا يصدأ بعرض 21 مم
        حاجب قابل للضبط
        4 إعدادات لطول الشعر; طول الشعر: 2 إلى 9.5 مم
        رأس صغير للحلاقة
        طبقة معدنية رقيقة غير مسببة للحساسية مع آلة تقصير أولي
        رأس صغير لإزالة الشعر
        عدد الأقراص: 9

      • المواصفات التقنية

        المحرّك
        Mabuchi FF180 SH3827 DV
        مصدر الطاقة
        قابلة للشحن
        البطارية
        Sanyo KR-3UV 600mAh AA NiCd (1,2V)‎
        وقت الشحن
        12 ساعة
        فترة التشغيل
        على الأقل 30 دقيقة
        محول للتوصل
        • طول سلك الطاقة: 1 متر
        • قاطع: 2,3 فولت / 100 ميللي أمبير

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        240×180×83 (الارتفاع×العرض×العمق)  ملليمترًا
        وزن العلبة من النوع F
        0.435
        أبعاد الصندوق A
        475×250×19 (الارتفاع×العرض×العمق)  ملليمترًا
        وزن الصندوق A
        2,81  غ
        عدد العلب من النوع F لكل علبة من النوع A
        6

      • بيانات لوجيستية

        عدد الألواح (الاتحاد الأوروبي)
        456  قطعة
        عدد الألواح (بريطانيا العظمى)
        600  قطعة
        لوح تحميل (الاتحاد الأوروبي)
        204 x‏ 120 x‏ 80  سم
        لوح تحميل (بريطانيا العظمى)
        204 x‏ 120 x‏ 100  سم

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