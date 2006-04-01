مثالية لمنطقة البيكيني

بمنتج واحد فقط لديك المرونة للحصول على النتيجة التي تريدينها! التشذيب بشكل مرتب، والتشكيل بسهولة، وتتبع خطوط الجسم عند منطقة البيكيني. حتى أنها تعطيك الخيار لإزالة الشعر من الجذور من أجل نعومة تدوم طويلاً!