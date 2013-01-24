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Body Perfect

أداة تشذيب لمنطقة البكيني

HP6379/00
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التصنيف الإجمالي / 5
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    Body Perfect أداة تشذيب لمنطقة البكيني

    HP6379/00
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    تشذيب أو تحديد أو إزالة الشعر غير المرغوب فيه من الجسم والوجه للحصول على بشرة ناعمة وحريرية مع آلة التشذيب الفائقة الدقة هذه. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Body Perfect أداة تشذيب لمنطقة البكيني

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    تشذيب أو تحديد أو إزالة الشعر غير المرغوب فيه من الجسم والوجه للحصول على بشرة ناعمة وحريرية مع آلة التشذيب الفائقة الدقة هذه. إكتشف كلّ المميزات

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      آلة تشذيب فائقة الدقة مع تهيّج أقل للبشرة

      • تشذيب وتحديد الشكل
      • حلاقة وإزالة الشعر
      مشط أيوني فضي لحماية صحية

      مشط أيوني فضي لحماية صحية

      للاستخدام قبل الاستحمام أو بعده أو خلاله

      الاستخدام الرطب والجاف: للاستخدام قبل الاستحمام أو بعده أو خلاله ويمكن غسله بالماء ببساطة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        أداة شذب دقيقة وناعمة
        نعم
        مشط تشذيب سلس وآمن
        نعم
        آلة حلاقة بشفرة سلسة وآمنة للغاية
        نعم
        آلة إزالة الشعر تنزع الشعر لأسابيع
        نعم
        مقص للحاجبين والشعيرات القصيرة
        نعم
        مشط للتشذيب الدقيق للحاجبين
        نعم

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