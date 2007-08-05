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أداة تشذيب دقيقة

HP6390/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • أداة تشذيب دقيقة أداة تشذيب دقيقة أداة تشذيب دقيقة
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    أداة تشذيب دقيقة

    HP6390/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    أداة تشذيب دقيقة

    تسمح لك أداة التشذيب الدقيق الخافتة من Philips بتحديد الشعر أو تشذيبه أو حلاقة الشعر غير المرغوب به في كل أنحاء الجسم. استخدميها على الحاجبَين أو الشفة العليا أو منطقة البيكيني أو أي منطقة أخرى تريدين إجراء لمسات نهائية آمنة عليها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    أداة تشذيب دقيقة

    أداة تشذيب دقيقة

    تسمح لك أداة التشذيب الدقيق الخافتة من Philips بتحديد الشعر أو تشذيبه أو حلاقة الشعر غير المرغوب به في كل أنحاء الجسم. استخدميها على الحاجبَين أو الشفة العليا أو منطقة البيكيني أو أي منطقة أخرى تريدين إجراء لمسات نهائية آمنة عليها.

    أداة تشذيب دقيقة

    تسمح لك أداة التشذيب الدقيق الخافتة من Philips بتحديد الشعر أو تشذيبه أو حلاقة الشعر غير المرغوب به في كل أنحاء الجسم. استخدميها على الحاجبَين أو الشفة العليا أو منطقة البيكيني أو أي منطقة أخرى تريدين إجراء لمسات نهائية آمنة عليها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    أداة تشذيب دقيقة

    أداة تشذيب دقيقة

    تسمح لك أداة التشذيب الدقيق الخافتة من Philips بتحديد الشعر أو تشذيبه أو حلاقة الشعر غير المرغوب به في كل أنحاء الجسم. استخدميها على الحاجبَين أو الشفة العليا أو منطقة البيكيني أو أي منطقة أخرى تريدين إجراء لمسات نهائية آمنة عليها.

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      أداة تشذيب دقيقة

      لمسات نهائية دقيقة في كل أنحاء الجسم

      عنصر التشذيب الدقيق

      عنصر التشذيب الدقيق

      جلسات متابعة دقيقة مع ملحق التشذيب الصغير.

      رأس تشذيب سهل الحمل والاستخدام

      رأس تشذيب سهل الحمل والاستخدام

      بفضل رأس التشذيب العادي، يمكنك إزالة الشعر بأمان وسرعة في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      حقيبة سفر فاخرة

      حقيبة سفر فاخرة

      تخزين مريح واستخدام سهل في أي مكان وزمان.

      ملحق تمشيط للتشذيب والتحديد

      سيساعدك ملحق التمشيط في تشذيب مناطق مثل البيكيني وتحديدها بشكل دقيق ولطيف

      المواصفات التقنية

      • بيانات تقنية

        رأس الحلاقة القصديري
        نيكل
        مادة الرأس القصديري
        نيكل
        عدد الرؤوس الواقية
        35
        عدد رؤوس التشذيب
        29
        مادة الغطاء
        ABS
        مصدر الطاقة
        بطارية قلوية من نوع AAA عدد 1 (غير مضمّنة)
        اللون (الألوان)
        بلون الليلك الداكن
        فولتية
        تيار متردد بقوة 1,5 فولت.
        المحرّك
        محرّك تيار مستمر
        وزن أداة التشذيب الدقيق
        18.3  غ

      • الوزن والأبعاد الخاصة بالصندوق F

        الأبعاد
        206 X‏ 98 X‏ 50  ملليمترًا
        الوزن
        148  غ

      • الوزن والأبعاد الخاصة بالصندوق A

        الأبعاد
        310 X‏ 210 X‏ 230  ملليمترًا
        الوزن
        2000  غ
        عدد القطع في الصندوق A
        12  قطعة

      • بيانات لوجيستية

        رمز CTV
        ‎8846 390 01000
        عدد الصناديق A في الطبقة الواحدة (الاتحاد الأوروبي)
        12
        عدد الصناديق A في الطبقة الواحدة (بريطانيا العظمى)
        15
        عدد الطبقات (الاتحاد الأوروبي)
        8,0
        عدد الطبقات (بريطانيا العظمى)
        8,0
        عدد الألواح (الاتحاد الأوروبي)
        96 صندوقًا من النوع A  قطعة
        عدد الألواح (بريطانيا العظمى)
        128 صندوقًا من النوع A  قطعة
        لوح تحميل (الاتحاد الأوروبي)
        1200 x‏ 800 x‏ 1984  ملليمترًا
        لوح تحميل (بريطانيا العظمى)
        1200 x‏ 1000 x‏ 1984  ملليمترًا

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