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Satinelle

آلة إزالة الشعر

HP6408/02
التصنيف الإجمالي / 5
  • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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    Satinelle آلة إزالة الشعر

    HP6408/02
    التصنيف الإجمالي / 5

    Satinelle Soft

    إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Satinelle آلة إزالة الشعر

    Satinelle Soft

    إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

    Satinelle Soft

    إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Satinelle آلة إزالة الشعر

    Satinelle Soft

    إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

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      Satinelle Soft

      آلة إزالة الشعر ناعمة بنظام تدليك محوري

      نظام التدليك المحوري

      نظام التدليك المحوري

      إن نظام التدليك المحوري يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

      نظام إزالة الشعر الفريد من Philips

      نظام إزالة الشعر الفريد من Philips يسحب الشعر من الجذور، ويبقي الجلد ناعماً خالٍ من الشعر الناتئ لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورفيعاً.

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل

      لنظافة صحية أكبر وأكثر سهولة.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        حركات سحب/بالثانية سرعة 1
        600
        حركات سحب/بالثانية سرعة 2
        733
        عدد الدورات بالدقيقة سرعة 1
        1900 دقيقة
        عدد الدورات بالدقيقة سرعة 2
        2200 دقيقة
        مصدر الطاقة
        التيار المتناوب (مأخذ كهربائي رئيسي)
        فولتية
        100فولت، 110 - 127 فولت أو 220 - 240 فولت (50-60 هرتز)
        المحرّك
        نوع التيار المستمر
        استهلاك الطاقة
        3  واط
        عدد الأقراص
        21
        عدد نقاط الالتقاط
        20

      • الملحقات

        غطاء للمناطق الحساسة
        نعم
        فرشاة التنظيف
        نعم

      • بيانات لوجيستية

        لوح تحميل (الاتحاد الأوروبي)
        80 x‏ 120  سم
        عدد الصناديق A في الطبقة الواحدة (الاتحاد الأوروبي)
        10
        عدد الصناديق A في الطبقة الواحدة (بريطانيا العظمى)
        15
        عدد الطبقات (الاتحاد الأوروبي)
        3
        عدد الطبقات (بريطانيا العظمى)
        2
        عدد الألواح (الاتحاد الأوروبي)
        120  قطعة
        عدد الألواح (بريطانيا العظمى)
        120  قطعة
        لوح تحميل (بريطانيا العظمى)
        100 x‏ 120  سم
        رمز CTV
        884640802000

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        190 x‏ 90 x‏ 240  ملليمترًا
        تصميم التغليف
        علبة فاخرة مع نافذة وفتحة لحملها وتعليقها
        وزن العلبة من النوع F
        551  غ
        أبعاد الصندوق A
        390 x‏ 184 x‏ 258‏  ملليمترًا
        عدد القطع في الصندوق A
        4  قطعة
        وزن الصندوق A
        2454  غ

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