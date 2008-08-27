Satinelle Soft
إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Satinelle Soft
إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.
Satinelle Soft
إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Satinelle Soft
إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.
إن نظام التدليك المحوري يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.
نظام إزالة الشعر الفريد من Philips يسحب الشعر من الجذور، ويبقي الجلد ناعماً خالٍ من الشعر الناتئ لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورفيعاً.
يأتي مجفف الشعر هذا مزودًا بحقيبة صغيرة للاستخدام أثناء السفر. وصُممت هذه الحقيبة الأنيقة لاحتواء المجفف والملحقات وحمايتها من الضرر.
لنظافة صحية أكبر وأكثر سهولة.
المواصفات الفنية
الوزن والأبعاد
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