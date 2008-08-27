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Satinelle

آلة إزالة الشعر

HP6409/02
التصنيف الإجمالي / 5
  • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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    Satinelle آلة إزالة الشعر

    HP6409/02
    التصنيف الإجمالي / 5

    Satinelle Soft

    إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

    Satinelle آلة إزالة الشعر

    Satinelle Soft

    إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

    Satinelle Soft

    إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

    Satinelle آلة إزالة الشعر

    Satinelle Soft

    إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

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      Satinelle Soft

      آلة إزالة الشعر ناعمة بنظام تدليك محوري

      نظام التدليك المحوري

      نظام التدليك المحوري

      إن نظام التدليك المحوري يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.

      رأس حلاقة إضافي

      رأس حلاقة إضافي

      نظام إزالة الشعر الفريد من Philips

      نظام إزالة الشعر الفريد من Philips يسحب الشعر من الجذور، ويبقي الجلد ناعماً خالٍ من الشعر الناتئ لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورفيعاً.

      مع حقيبة صغيرة للسفر

      يأتي مجفف الشعر هذا مزودًا بحقيبة صغيرة للاستخدام أثناء السفر. وصُممت هذه الحقيبة الأنيقة لاحتواء المجفف والملحقات وحمايتها من الضرر.

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل

      لنظافة صحية أكبر وأكثر سهولة.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        استهلاك الطاقة
        3 W
        عدد نقاط الالتقاط
        20
        عدد الأقراص
        21
        مصدر الطاقة
        التيار المتناوب (مأخذ كهربائي رئيسي)
        المحرّك
        محرّك تيار مستمر 14 فولت
        حركات سحب/بالثانية سرعة 1
        600
        فولتية
        نعم
        حركات سحب/بالثانية سرعة 2
        733
        عدد الدورات بالدقيقة سرعة 1
        1800 دقيقة
        عدد الدورات بالدقيقة سرعة 2
        2200 دقيقة

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق A
        390 x‏ 184 x‏ 258‏ mm
        وزن الصندوق A
        2550 g
        عدد القطع في الصندوق A
        4 pcs
        تصميم التغليف
        علبة فاخرة مع إطار وخيار تعليق

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