Satinelle Soft
إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Satinelle Soft
إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.
Satinelle Soft
إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Satinelle Soft
إن آلة ساتينيل سوفت صغيرة الحجم الجديدة لديها نظام تدليك محوري، يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.
إن نظام التدليك المحوري يريح الجلد ويخفف الإحساس بإزالة الشعر. إنه قابل للفك من أجل سهولة التنظيف.
نظام إزالة الشعر الفريد من Philips يسحب الشعر من الجذور، ويبقي الجلد ناعماً خالٍ من الشعر الناتئ لأسابيع. ويكون الشعر الذي ينمو من جديد ناعماً ورفيعاً.
يأتي مجفف الشعر هذا مزودًا بحقيبة صغيرة للاستخدام أثناء السفر. وصُممت هذه الحقيبة الأنيقة لاحتواء المجفف والملحقات وحمايتها من الضرر.
تأتي آلة Satinelle Massage مزوّدة بإسفنجة تقشير للجسم لاستخدامها أثناء الاستحمام من أجل تحضير ساقيك لإزالة الشعر منهما. ويسمح لك الاستخدام المنتظم بالحفاظ على نعومة ساقيك ويساعدك في تفادي نمو الشعر من جديد تحت الجلد، بالإضافة إلى صقل بشرتك وتحديد منحنياتها.
بيانات لوجيستية
الملحقات
الميزات
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد