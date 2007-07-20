نعومة وسرعة فائقتان
آلة إزالة الشعر بمبرد ثلج وتدليك
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نعومة وسرعة فائقتان
آلة إزالة الشعر بمبرد ثلج وتدليك
نعومة وسرعة فائقتان
آلة إزالة الشعر بمبرد ثلج وتدليك
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نعومة وسرعة فائقتان
آلة إزالة الشعر بمبرد ثلج وتدليك
تقوم بتبريد بشرتك وتخفيف الآلام أثناء إزالة الشعر.
تتميّز آلة إزالة الشعر هذه بمادة سيراميك فريدة من نوعها وبشكلها العملي المريح، لتمكّنك من إزالة الشعر بسرعة أكبر بـ 20%*. *مقارنة بآلة Satin Ice من Philips.
تخفّف الإحساس بإزالة الشعر لراحة أكبر.
تأتي آلة Satinelle Massage مزوّدة بإسفنجة تقشير للجسم لاستخدامها أثناء الاستحمام من أجل تحضير ساقيك لإزالة الشعر منهما. ويسمح لك الاستخدام المنتظم بالحفاظ على نعومة ساقيك ويساعدك في تفادي نمو الشعر من جديد تحت الجلد، بالإضافة إلى صقل بشرتك وتحديد منحنياتها.
إن هذه المادة ذات الجيل الناعمة الملمس الجديدة والمبتكرة هي للوصول إلى عملية مسك مثالية واستخدام محسّن إلى أقصى حد ممكن. وبالمقارنة مع المواد الناعمة الملمس الأخرى، فإن هذه المادة ذات الجيل لا تتسخ عند التخزين على الرفوف.
بيانات لوجيستية
الملحقات
الوزن والأبعاد الخاصة بالصندوق A
المواصفات التقنية
بيانات لوجيستية
الوزن والأبعاد الخاصة بالصندوق F
الوزن والأبعاد الخاصة بالصندوق F
المواصفات التقنية
الميزات
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