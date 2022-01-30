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تم إيقافه
HP6522/01
استمتعي بملمس الساتان.
تعمل آلة إزالة Philips SatinSoft المزودة بنظام العناية بالبشرة على حماية البشرة من آلام سحب الشعر وتوفير أقصى درجة من النظافة. تتميز بقابليتها للاستخدام الرطب والجاف، لتتمكني من استخدامها براحة أثناء الاستحمام اليومي. تتضمن الآلة رأسًا للحلاقة مع مشط للتشذيب.
نظام SkinCare
رطب وجاف
رأس الحلاقة
تصميم فريد من Philips يشتمل على شعيرات غير مسببة للحساسية لتوفير نظافة مثالية، ويتناسب تمامًا مع يدك لكي تتمكني من استخدامه في كل الظروف، فضلاً عن إمكانية الاستخدام في الوضع الرطب والجاف.
ينشّط الشريط الهزاز للتدليك خلايا البشرة برفق ويسكّنها لإزالة شعر ناعمة.
تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص ناعمة على البشرة تزيل الشعر بنعومة من دون سحب الجلد.
4.0
من 5
1
الرأي
شيما
30/01/2022
مصر
سريع و بسيط الاستخدام و منتج ممتاز بطارية طويله
سريعة الاستخدام المشكله الوحيدة لايوجد صياته لبها تتن
الحسنات
سريعة
سلبيات
ليس لها صيانة
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج SatinSoft HP6522/01 آلة إزالة الشعر
تاريخ الاستخدام 2020-01-30
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج SatinSoft HP6522/01 آلة إزالة الشعر
تاريخ الاستخدام 2020-01-30