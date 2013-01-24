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أداة تشذيب وآلة إزالة الشعر من منطقة البيكيني

HP6530/30
التصنيف الإجمالي / 5
  • لأنه عليك دائمًا الظهور في أفضل حلّة لأنه عليك دائمًا الظهور في أفضل حلّة لأنه عليك دائمًا الظهور في أفضل حلّة
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    أداة تشذيب وآلة إزالة الشعر من منطقة البيكيني

    HP6530/30
    التصنيف الإجمالي / 5

    لأنه عليك دائمًا الظهور في أفضل حلّة

    استمتعي ببشرة ناعمة لفترة طويلة مع آلة إزالة الشعر الجديدة والمزوّدة بغطاء opti-start لضمان تجربة إزالة الشعر الأكثر فعالية على الإطلاق. سرّحي منطقة البيكيني باستخدام أداة التشذيب المخصصة لمنطقة البيكيني وزوديها بلمستك الشخصية بواسطة الاستنسل. كوني واثقة بجمالك!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    أداة تشذيب وآلة إزالة الشعر من منطقة البيكيني

    لأنه عليك دائمًا الظهور في أفضل حلّة

    استمتعي ببشرة ناعمة لفترة طويلة مع آلة إزالة الشعر الجديدة والمزوّدة بغطاء opti-start لضمان تجربة إزالة الشعر الأكثر فعالية على الإطلاق. سرّحي منطقة البيكيني باستخدام أداة التشذيب المخصصة لمنطقة البيكيني وزوديها بلمستك الشخصية بواسطة الاستنسل. كوني واثقة بجمالك!

    لأنه عليك دائمًا الظهور في أفضل حلّة

    استمتعي ببشرة ناعمة لفترة طويلة مع آلة إزالة الشعر الجديدة والمزوّدة بغطاء opti-start لضمان تجربة إزالة الشعر الأكثر فعالية على الإطلاق. سرّحي منطقة البيكيني باستخدام أداة التشذيب المخصصة لمنطقة البيكيني وزوديها بلمستك الشخصية بواسطة الاستنسل. كوني واثقة بجمالك!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    أداة تشذيب وآلة إزالة الشعر من منطقة البيكيني

    لأنه عليك دائمًا الظهور في أفضل حلّة

    استمتعي ببشرة ناعمة لفترة طويلة مع آلة إزالة الشعر الجديدة والمزوّدة بغطاء opti-start لضمان تجربة إزالة الشعر الأكثر فعالية على الإطلاق. سرّحي منطقة البيكيني باستخدام أداة التشذيب المخصصة لمنطقة البيكيني وزوديها بلمستك الشخصية بواسطة الاستنسل. كوني واثقة بجمالك!

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      لأنه عليك دائمًا الظهور في أفضل حلّة

      قومي بإزالة الشعر وتشذيبه وتسريحه كما يحلو لك

      غطاء الحلاقة المثالية + تدليك لإزالة شعر فعالة وناعمة

      غطاء الحلاقة المثالية + تدليك لإزالة شعر فعالة وناعمة

      لضمان الاتصال المباشر بالبشرة في كل الأوقات وإراحتها قبل إزالة الشعر، يسمح ملحق التمشيط هذا بوضع آلة إزالة الشعر عند أفضل زاوية ممكنة لتتمكّني من إزالة الشعر بفعالية

      للاستخدام قبل الاستحمام أو بعده أو خلاله

      للاستخدام قبل الاستحمام أو بعده أو خلاله

      الاستخدام الرطب والجاف: للاستخدام قبل الاستحمام أو بعده أو خلاله ويمكن غسله بالماء ببساطة.

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل

      قابلة للشحن ويمكن استخدامها لاسلكيًا لإزالة الشعر لمدة تصل إلى 60 دقيقة

      قابلة للشحن ويمكن استخدامها لاسلكيًا لإزالة الشعر لمدة تصل إلى 60 دقيقة

      مشط تشذيب مع خمس إعدادات طول

      مشط تشذيب مع خمس إعدادات طول

      زيّني خط البيكيني بطريقة مميزة مع الاستنسلات المجانية الخمس

      زيّني خط البيكيني بطريقة مميزة مع الاستنسلات المجانية الخمس

      حقيبة فاخرة مضمّنة

      حقيبة فاخرة مضمّنة

      اختاري السرعة المناسبة لتلبية احتياجاتك

      السرعة 1 لإزالة شعر ناعمة للغاية والسرعة 2 لإزالة شعر فعالة للغاية

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        120-240  فولت

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