لأنه عليك دائمًا الظهور في أفضل حلّة
استمتعي ببشرة ناعمة لفترة طويلة مع آلة إزالة الشعر الجديدة والمزوّدة بغطاء opti-start لضمان تجربة إزالة الشعر الأكثر فعالية على الإطلاق. سرّحي منطقة البيكيني باستخدام أداة التشذيب المخصصة لمنطقة البيكيني وزوديها بلمستك الشخصية بواسطة الاستنسل. كوني واثقة بجمالك!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لأنه عليك دائمًا الظهور في أفضل حلّة
استمتعي ببشرة ناعمة لفترة طويلة مع آلة إزالة الشعر الجديدة والمزوّدة بغطاء opti-start لضمان تجربة إزالة الشعر الأكثر فعالية على الإطلاق. سرّحي منطقة البيكيني باستخدام أداة التشذيب المخصصة لمنطقة البيكيني وزوديها بلمستك الشخصية بواسطة الاستنسل. كوني واثقة بجمالك!
لأنه عليك دائمًا الظهور في أفضل حلّة
استمتعي ببشرة ناعمة لفترة طويلة مع آلة إزالة الشعر الجديدة والمزوّدة بغطاء opti-start لضمان تجربة إزالة الشعر الأكثر فعالية على الإطلاق. سرّحي منطقة البيكيني باستخدام أداة التشذيب المخصصة لمنطقة البيكيني وزوديها بلمستك الشخصية بواسطة الاستنسل. كوني واثقة بجمالك!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لأنه عليك دائمًا الظهور في أفضل حلّة
استمتعي ببشرة ناعمة لفترة طويلة مع آلة إزالة الشعر الجديدة والمزوّدة بغطاء opti-start لضمان تجربة إزالة الشعر الأكثر فعالية على الإطلاق. سرّحي منطقة البيكيني باستخدام أداة التشذيب المخصصة لمنطقة البيكيني وزوديها بلمستك الشخصية بواسطة الاستنسل. كوني واثقة بجمالك!
لضمان الاتصال المباشر بالبشرة في كل الأوقات وإراحتها قبل إزالة الشعر، يسمح ملحق التمشيط هذا بوضع آلة إزالة الشعر عند أفضل زاوية ممكنة لتتمكّني من إزالة الشعر بفعالية
الاستخدام الرطب والجاف: للاستخدام قبل الاستحمام أو بعده أو خلاله ويمكن غسله بالماء ببساطة.
السرعة 1 لإزالة شعر ناعمة للغاية والسرعة 2 لإزالة شعر فعالة للغاية