جفّفي، وزيّني وسرّحي شعرك على طريقتك الخاصة
تحكمي بتجفيف شعرك مع مجفف الشعر SalonDry Control. فتساعد قوة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2100 واط والتكييف الأيوني والإعدادات المتعددة في الحصول على تسريحات شعر رائعة. انتقلي من التجفيف إلى الإعداد فالتسريح. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جفّفي، وزيّني وسرّحي شعرك على طريقتك الخاصة
تحكمي بتجفيف شعرك مع مجفف الشعر SalonDry Control. فتساعد قوة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2100 واط والتكييف الأيوني والإعدادات المتعددة في الحصول على تسريحات شعر رائعة. انتقلي من التجفيف إلى الإعداد فالتسريح. إكتشف كلّ المميزات
جفّفي، وزيّني وسرّحي شعرك على طريقتك الخاصة
تحكمي بتجفيف شعرك مع مجفف الشعر SalonDry Control. فتساعد قوة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2100 واط والتكييف الأيوني والإعدادات المتعددة في الحصول على تسريحات شعر رائعة. انتقلي من التجفيف إلى الإعداد فالتسريح. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جفّفي، وزيّني وسرّحي شعرك على طريقتك الخاصة
تحكمي بتجفيف شعرك مع مجفف الشعر SalonDry Control. فتساعد قوة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2100 واط والتكييف الأيوني والإعدادات المتعددة في الحصول على تسريحات شعر رائعة. انتقلي من التجفيف إلى الإعداد فالتسريح. إكتشف كلّ المميزات
يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2100 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.
يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.
بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.
توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.
يعمل المكثف في مجفف الشعر عن طريق تركيز تدفق الهواء على منطقة معينة عبر الفتحة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة ويعتبر رائعًا لتحسين التسريحة أو وضع اللمسات الأخيرة عليها.
يمكن فك شبكة مدخل الهواء للتنظيف. فكيها ونظفيها بانتظام لمنع تراكم الأوساخ.
المواصفات التقنية
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