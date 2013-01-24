جفّفي، وزيّني وسرّحي شعرك على طريقتك الخاصة

تحكمي بتجفيف شعرك مع مجفف الشعر SalonDry Control. فتساعد قوة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2200 واط والتكييف الأيوني والإعدادات المتعددة في الحصول على تسريحات شعر رائعة. انتقلي من التجفيف إلى الإعداد فالتسريح. إكتشف كلّ المميزات