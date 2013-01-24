جفّفي، وزيّني وسرّحي شعرك على طريقتك الخاصة
تحكمي بتجفيف شعرك مع مجفف الشعر SalonDry Control. فتساعد قوة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2200 واط والتكييف الأيوني والإعدادات المتعددة في الحصول على تسريحات شعر رائعة. انتقلي من التجفيف إلى الإعداد فالتسريح. إكتشف كلّ المميزات
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جفّفي، وزيّني وسرّحي شعرك على طريقتك الخاصة
تحكمي بتجفيف شعرك مع مجفف الشعر SalonDry Control. فتساعد قوة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2200 واط والتكييف الأيوني والإعدادات المتعددة في الحصول على تسريحات شعر رائعة. انتقلي من التجفيف إلى الإعداد فالتسريح. إكتشف كلّ المميزات
يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2200 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.
امنحي شعركِ طاقة فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.
يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.
بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.
يعمل المكثف في مجفف الشعر عن طريق تركيز تدفق الهواء على منطقة معينة عبر الفتحة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة ويعتبر رائعًا لتحسين التسريحة أو وضع اللمسات الأخيرة عليها.
يجفف ناشر الهواء الشعر بشكل صحي ويقلل من التجعّد ويزيد الكثافة من خلال توزيع تدفق الهواء عبر الشعر. كما أنه يزيد الارتفاع والكثافة، وبخاصة عند استخدامه في منطقة فروة الرأس والجذور، مما يجعله مثاليًا للحصول على خصل ذات تجاعيد وتصفيفات مرنة.
توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.
يمكن فك شبكة مدخل الهواء للتنظيف. فكيها ونظفيها بانتظام لمنع تراكم الأوساخ.
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