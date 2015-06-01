الحد من الحرارة الزائدة عبر تقنية توزيع الحرارة بالتساوي

تعني تقنية EHD المتقدمة من Philips أن المجفف يستخدم منفذ هواء ذا تصميم فريد لضمان توزيع الحرارة بالتساوي دائمًا، حتى عند درجات الحرارة العالية، ويمنع تلف المناطق الساخنة. وهذا يوفر أقصى حماية للشعر من الحرارة الزائدة، وبذلك يساعد في الحفاظ على صحته ولمعانه.