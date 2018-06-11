HP8281/00
شعر رائع ومحمي في الداخل والخارج
يأتي مجفف الشعر MoistureProtect مزوّدًا بمستشعر بالأشعة تحت الحمراء، الذي يقوم بقياس درجة الحرارة المثالية باستمرار لتجفيف شعرك، ويحافظ على ترطيبه الطبيعي.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتحكم تقنية MoistureProtect بدرجة الحرارة وتكيّفها لتعزيز لمعان الشعر والحفاظ على ترطيبه الطبيعي. وتحمي شعرك من الحرارة المفرطة عبر ضمان تزويدك دائمًا بدرجة الحرارة المثالية. استمتعي بشعر جميل محمي من الداخل والخارج.
يراقب مستشعر MoistureProtect درجة حرارة التجفيف باستمرار ويكيّفها لتتوافق مع احتياجات شعرك. يقيس المستشعر الذكي درجة حرارة شعرك أثناء تجفيفه لتفادي خسارة الرطوبة وإلحاق الضرر بطبقات الشعر الخارجية. يتيح لك الحفاظ على رطوبة شعرك الحصول على شعر صحي أكثر نعومة ولمعانًا. يمكنك تشغيل المستشعر أو إيقاف تشغيله وفقًا لاحتياجاتك.
تضمن درجة الحرارة ThermoProtect تزويدك بدرجة الحرارة المثالية لتجفيف شعرك. تجفيف قوي ولطيف على شعرك في الوقت نفسه، للحصول على نتائج مثالية بطريقة لطيفة.
ستة إعدادات للسرعة والحرارة للتحكّم بشعرك. يتيح لك تدفق الهواء اللطيف بحرارة مرتفعة الحصول على تموجات رائعة باستخدام ناشِر الهواء. استمتعي بشعر ناعم بطريقة مثالية وبشكل أسرع عبر استخدام تدفق الهواء القوي والحرارة المرتفعة.
يوفر زر النفحة الباردة دفقًا قويًا من الهواء البارد. يُستخدم بعد تسريح الشعر لإنهاء التسريحة وتثبيتها. يمنحك الهواء البارد نتائج تدوم طويلاً، ما يحافظ على ثبات تسريحتك بالكامل.
يتميّز مجفف الشعر الاحترافي هذا بقوة 2300 واط وهو يحتوي على ستة إعدادات للسرعة والحرارة، فيمنحك ذلك مزيجًا من القوة والسرعة والتكنولوجيا للحصول على عملية تجفيف وتسريح أسرع وأسهل وألطف.
تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.
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