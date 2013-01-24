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DryCare Prestige

مجفف شعر MoistureProtect

HP8281/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • شعر رائع ومحمي في الداخل والخارج شعر رائع ومحمي في الداخل والخارج شعر رائع ومحمي في الداخل والخارج
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    DryCare Prestige مجفف شعر MoistureProtect

    HP8281/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    شعر رائع ومحمي في الداخل والخارج

    يأتي مجفف الشعر MoistureProtect مزوّدًا بمستشعر بالأشعة تحت الحمراء، الذي يقوم بقياس درجة الحرارة المثالية باستمرار لتجفيف شعرك، ويحافظ على ترطيبه الطبيعي. إكتشف كلّ المميزات

    DryCare Prestige مجفف شعر MoistureProtect

    شعر رائع ومحمي في الداخل والخارج

    يأتي مجفف الشعر MoistureProtect مزوّدًا بمستشعر بالأشعة تحت الحمراء، الذي يقوم بقياس درجة الحرارة المثالية باستمرار لتجفيف شعرك، ويحافظ على ترطيبه الطبيعي. إكتشف كلّ المميزات

    شعر رائع ومحمي في الداخل والخارج

    يأتي مجفف الشعر MoistureProtect مزوّدًا بمستشعر بالأشعة تحت الحمراء، الذي يقوم بقياس درجة الحرارة المثالية باستمرار لتجفيف شعرك، ويحافظ على ترطيبه الطبيعي. إكتشف كلّ المميزات

    DryCare Prestige مجفف شعر MoistureProtect

    شعر رائع ومحمي في الداخل والخارج

    يأتي مجفف الشعر MoistureProtect مزوّدًا بمستشعر بالأشعة تحت الحمراء، الذي يقوم بقياس درجة الحرارة المثالية باستمرار لتجفيف شعرك، ويحافظ على ترطيبه الطبيعي. إكتشف كلّ المميزات

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      شعر رائع ومحمي في الداخل والخارج

      يعزز لمعان شعرك ويحافظ على ترطيبه الطبيعي

      • تقنية MoistureProtect
      • قوة تجفيف تبلغ 2300 واط
      • عناية أيونية لشعر لامع
      تحافظ تقنية MoistureProtect على ترطيب الشعر الطبيعي

      تحافظ تقنية MoistureProtect على ترطيب الشعر الطبيعي

      تتحكم تقنية MoistureProtect بدرجة الحرارة وتكيّفها لتعزيز لمعان الشعر والحفاظ على ترطيبه الطبيعي. وتحمي شعرك من الحرارة المفرطة عبر ضمان تزويدك دائمًا بدرجة الحرارة المثالية. استمتعي بشعر جميل محمي من الداخل والخارج.

      مستشعر MoistureProtect الذكي

      مستشعر MoistureProtect الذكي

      يراقب مستشعر MoistureProtect درجة حرارة التجفيف باستمرار ويكيّفها لتتوافق مع احتياجات شعرك. يقيس المستشعر الذكي درجة حرارة شعرك أثناء تجفيفه لتفادي خسارة الرطوبة وإلحاق الضرر بطبقات الشعر الخارجية. يتيح لك الحفاظ على رطوبة شعرك الحصول على شعر صحي أكثر نعومة ولمعانًا. يمكنك تشغيل المستشعر أو إيقاف تشغيله وفقًا لاحتياجاتك.

      قوة تجفيف سريعة وعالية الأداء تبلغ 2300 واط

      قوة تجفيف سريعة وعالية الأداء تبلغ 2300 واط

      يتميّز مجفف الشعر الاحترافي هذا بقوة 2300 واط وهو يحتوي على ستة إعدادات للسرعة والحرارة، فيمنحك ذلك مزيجًا من القوة والسرعة والتكنولوجيا للحصول على عملية تجفيف وتسريح أسرع وأسهل وألطف.

      عناية أيونية لشعر مالس ولامع وخالٍ من التجعيدات

      عناية أيونية لشعر مالس ولامع وخالٍ من التجعيدات

      تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.

      ThermoProtect لحماية شعرك من الإحماء المفرط

      ThermoProtect لحماية شعرك من الإحماء المفرط

      تضمن درجة الحرارة ThermoProtect تزويدك بدرجة الحرارة المثالية لتجفيف شعرك. تجفيف قوي ولطيف على شعرك في الوقت نفسه، للحصول على نتائج مثالية بطريقة لطيفة.

      ستة إعدادات للسرعة والحرارة لتحكم مثالي

      ستة إعدادات للسرعة والحرارة لتحكم مثالي

      ستة إعدادات للسرعة والحرارة للتحكّم بشعرك. يتيح لك تدفق الهواء اللطيف بحرارة مرتفعة الحصول على تموجات رائعة باستخدام ناشِر الهواء. استمتعي بشعر ناعم بطريقة مثالية وبشكل أسرع عبر استخدام تدفق الهواء القوي والحرارة المرتفعة.

      هواء بارد لتثبيت تسريحتك

      هواء بارد لتثبيت تسريحتك

      يوفر زر النفحة الباردة دفقًا قويًا من الهواء البارد. يُستخدم بعد تسريح الشعر لإنهاء التسريحة وتثبيتها. يمنحك الهواء البارد نتائج تدوم طويلاً، ما يحافظ على ثبات تسريحتك بالكامل.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        القدرة الكهربائية بالواط
        2100-2300  واط
        طول سلك الطاقة
        2.5 م
        المحرّك
        تيار مستمر
        فولتية
        220-240 فولت
        التردد
        ~50-60  هرتز

      • تقنيات العناية

        تقنية MoistureProtect
        نعم
        عناية أيونية
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الميزات

        النفحة الباردة
        نعم
        إعدادات الحرارة/السرعة
        6

      • الملحقات

        ملحقات
        • فوهة
        • مخرج هواء

      • التصميم

        اللون
        أبيض لؤلؤي وذهبي وردي

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