تمليس وتجعيد وعناية
احصلي على مظهر شعر أملس أو مموّج أو مجعّد مع جهاز SalonStraight & Curl. إن جهاز التمليس والتجعيد في الوقت نفسه هذا والمطلي بطلاء خزفي والمتعدد الاستعمالات يعمل بعناية وبدرجة حرارة احترافية تبلغ 220 درجة مئوية ويتميّز بإعدادات رقمية قابلة للضبط.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمليس وتجعيد وعناية
احصلي على مظهر شعر أملس أو مموّج أو مجعّد مع جهاز SalonStraight & Curl. إن جهاز التمليس والتجعيد في الوقت نفسه هذا والمطلي بطلاء خزفي والمتعدد الاستعمالات يعمل بعناية وبدرجة حرارة احترافية تبلغ 220 درجة مئوية ويتميّز بإعدادات رقمية قابلة للضبط.
تمليس وتجعيد وعناية
احصلي على مظهر شعر أملس أو مموّج أو مجعّد مع جهاز SalonStraight & Curl. إن جهاز التمليس والتجعيد في الوقت نفسه هذا والمطلي بطلاء خزفي والمتعدد الاستعمالات يعمل بعناية وبدرجة حرارة احترافية تبلغ 220 درجة مئوية ويتميّز بإعدادات رقمية قابلة للضبط.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمليس وتجعيد وعناية
احصلي على مظهر شعر أملس أو مموّج أو مجعّد مع جهاز SalonStraight & Curl. إن جهاز التمليس والتجعيد في الوقت نفسه هذا والمطلي بطلاء خزفي والمتعدد الاستعمالات يعمل بعناية وبدرجة حرارة احترافية تبلغ 220 درجة مئوية ويتميّز بإعدادات رقمية قابلة للضبط.
تتيح لكِ درجة الحرارة العالية تغيير تسريحة شعركِ وتمنحكِ مظهرًا مثاليًا جذابًا كما لو كنتِ قادمة للتو من صالون التجميل.
يتسم السيراميك بالنعومة في كل ذرة من أجزائه، فضلاً عن طبيعته المتينة، وهو بذلك أفضل المواد لألواح التمليس. تنزلق ألواح السيراميك على شعركِ بلا عناء وتمنحكِ شعرًا أملسًا ولامعًا بشكل مثالي.
باستخدام تقنية EHD+ المتقدمة من Philips، سيتمكن مسرّح الشعر دائمًا من توزيع الحرارة بشكل متساوٍ، حتى عند درجات الحرارة العالية، ويمنع المناطق الساخنة التالفة. ويوفر هذا حماية إضافية، ويساعدِك بذلك في الحفاظ على صحة شعركِ ولمعانه.
يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية
تأتي بعض أجهزة تمليس الشعر ومكاوي التجعيد مزودة بميزة إيقاف التشغيل التلقائي التي صُمّمت لتوفر لك راحة البال. ففي حال تُرك الجهاز قيد التشغيل، سيتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد 60 دقيقة.
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
إعدادات رقمية تسمح بتعديل درجة الحرارة للحصول على نعومة قصوى لكل أنواع الشعر
فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي
تساعد الألواح المصنوعة من السيراميك ذات حواف مستديرة على تسهيل الضربات الخفيفة والحصول على الخصل أكثر من أي وقت مضى. ما عليك سوى لف الشعر حول الحافة المستديرة، وسحب جهاز التمليس للأسفل كما تفعلين عادةً.
لقد تم تصميم الحجاب البارد الفريد خصيصًا لتبريد الشعر مباشرةً بعد تسريحه، مما يساعد على تسريح شعرك والحصول على خصل مجعدة وتموجات رائعة تدوم طويلاً.
المواصفات التقنية
نوع الشعر
الميزات