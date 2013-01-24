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جهاز تمليس الشعر

HP8290/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • تمليس وتجعيد وعناية تمليس وتجعيد وعناية تمليس وتجعيد وعناية
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    جهاز تمليس الشعر

    HP8290/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    تمليس وتجعيد وعناية

    احصلي على مظهر شعر أملس أو مموّج أو مجعّد مع جهاز SalonStraight & Curl. إن جهاز التمليس والتجعيد في الوقت نفسه هذا والمطلي بطلاء خزفي والمتعدد الاستعمالات يعمل بعناية وبدرجة حرارة احترافية تبلغ 220 درجة مئوية ويتميّز بإعدادات رقمية قابلة للضبط.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    جهاز تمليس الشعر

    تمليس وتجعيد وعناية

    احصلي على مظهر شعر أملس أو مموّج أو مجعّد مع جهاز SalonStraight & Curl. إن جهاز التمليس والتجعيد في الوقت نفسه هذا والمطلي بطلاء خزفي والمتعدد الاستعمالات يعمل بعناية وبدرجة حرارة احترافية تبلغ 220 درجة مئوية ويتميّز بإعدادات رقمية قابلة للضبط.

    تمليس وتجعيد وعناية

    احصلي على مظهر شعر أملس أو مموّج أو مجعّد مع جهاز SalonStraight & Curl. إن جهاز التمليس والتجعيد في الوقت نفسه هذا والمطلي بطلاء خزفي والمتعدد الاستعمالات يعمل بعناية وبدرجة حرارة احترافية تبلغ 220 درجة مئوية ويتميّز بإعدادات رقمية قابلة للضبط.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    جهاز تمليس الشعر

    تمليس وتجعيد وعناية

    احصلي على مظهر شعر أملس أو مموّج أو مجعّد مع جهاز SalonStraight & Curl. إن جهاز التمليس والتجعيد في الوقت نفسه هذا والمطلي بطلاء خزفي والمتعدد الاستعمالات يعمل بعناية وبدرجة حرارة احترافية تبلغ 220 درجة مئوية ويتميّز بإعدادات رقمية قابلة للضبط.

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      تمليس وتجعيد وعناية

      جهاز تمليس الشعر SalonStraight& Curl

      درجة سخونة احترافية عالية تبلغ 220 درجة مئوية لتسريحة شعر مثالية

      درجة سخونة احترافية عالية تبلغ 220 درجة مئوية لتسريحة شعر مثالية

      تتيح لكِ درجة الحرارة العالية تغيير تسريحة شعركِ وتمنحكِ مظهرًا مثاليًا جذابًا كما لو كنتِ قادمة للتو من صالون التجميل.

      ألواح من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

      ألواح من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

      يتسم السيراميك بالنعومة في كل ذرة من أجزائه، فضلاً عن طبيعته المتينة، وهو بذلك أفضل المواد لألواح التمليس. تنزلق ألواح السيراميك على شعركِ بلا عناء وتمنحكِ شعرًا أملسًا ولامعًا بشكل مثالي.

      تقنية توزيع متساوٍ للحرارة (EHD+‎) لتوفير المزيد من الحماية ولمعان لا يضاهى

      تقنية توزيع متساوٍ للحرارة (EHD+‎) لتوفير المزيد من الحماية ولمعان لا يضاهى

      باستخدام تقنية EHD+ المتقدمة من Philips، سيتمكن مسرّح الشعر دائمًا من توزيع الحرارة بشكل متساوٍ، حتى عند درجات الحرارة العالية، ويمنع المناطق الساخنة التالفة. ويوفر هذا حماية إضافية، ويساعدِك بذلك في الحفاظ على صحة شعركِ ولمعانه.

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية

      إيقاف تشغيل تلقائي بعد 60 دقيقةً

      إيقاف تشغيل تلقائي بعد 60 دقيقةً

      تأتي بعض أجهزة تمليس الشعر ومكاوي التجعيد مزودة بميزة إيقاف التشغيل التلقائي التي صُمّمت لتوفر لك راحة البال. ففي حال تُرك الجهاز قيد التشغيل، سيتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد 60 دقيقة.

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

      إعدادات رقمية تسمح بتعديل درجة الحرارة للحصول على نعومة قصوى

      إعدادات رقمية تسمح بتعديل درجة الحرارة للحصول على نعومة قصوى

      إعدادات رقمية تسمح بتعديل درجة الحرارة للحصول على نعومة قصوى لكل أنواع الشعر

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي

      سلك بطول 1.8 م لمرونة قصوى

      سلك بطول 1.8 م لمرونة قصوى

      حواف مستديرة لخصل مجعدة مثالية وتموّجات رائعة

      تساعد الألواح المصنوعة من السيراميك ذات حواف مستديرة على تسهيل الضربات الخفيفة والحصول على الخصل أكثر من أي وقت مضى. ما عليك سوى لف الشعر حول الحافة المستديرة، وسحب جهاز التمليس للأسفل كما تفعلين عادةً.

      حجاب بارد لتسريح شعرك

      لقد تم تصميم الحجاب البارد الفريد خصيصًا لتبريد الشعر مباشرةً بعد تسريحه، مما يساعد على تسريح شعرك والحصول على خصل مجعدة وتموجات رائعة تدوم طويلاً.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        وقت الإحماء
        60 ثانية
        طول سلك الطاقة
        1,8  أمتار
        درجة الحرارة القصوى
        220  درجة مئوية

      • نوع الشعر

        النتيجة النهائية
        • تسريحات متنوعة
        • مستقيم
        طول الشعر
        • طويل
        • متوسط
        سماكة الشعر
        • رفيع
        • سميك

      • الميزات

        سلك دوّار
        نعم
        طبقة من السيراميك
        نعم
        حلقة التعليق
        نعم

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