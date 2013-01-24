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جهاز تمليس الشعر

HP8320/03
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • عملية تمليس سهلة مع لمعان أيوني عملية تمليس سهلة مع لمعان أيوني عملية تمليس سهلة مع لمعان أيوني
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    جهاز تمليس الشعر

    HP8320/03
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    عملية تمليس سهلة مع لمعان أيوني

    صمّمت الألواح الأطول لجهاز تمليس الشعر Essential Care المزودة بنظام العناية الأيونية خصيصًا لتستمتعي بالسرعة وسهولة الاستخدام، وهي تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة والشعر اللامع الذي ترغبين في الحصول عليه بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    جهاز تمليس الشعر

    عملية تمليس سهلة مع لمعان أيوني

    صمّمت الألواح الأطول لجهاز تمليس الشعر Essential Care المزودة بنظام العناية الأيونية خصيصًا لتستمتعي بالسرعة وسهولة الاستخدام، وهي تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة والشعر اللامع الذي ترغبين في الحصول عليه بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    عملية تمليس سهلة مع لمعان أيوني

    صمّمت الألواح الأطول لجهاز تمليس الشعر Essential Care المزودة بنظام العناية الأيونية خصيصًا لتستمتعي بالسرعة وسهولة الاستخدام، وهي تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة والشعر اللامع الذي ترغبين في الحصول عليه بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    جهاز تمليس الشعر

    عملية تمليس سهلة مع لمعان أيوني

    صمّمت الألواح الأطول لجهاز تمليس الشعر Essential Care المزودة بنظام العناية الأيونية خصيصًا لتستمتعي بالسرعة وسهولة الاستخدام، وهي تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة والشعر اللامع الذي ترغبين في الحصول عليه بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

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      عملية تمليس سهلة مع لمعان أيوني

      بفضل الألواح بطول 100 مم

      • Essential Care
      • سيراميك
      • IonBoost
      ألواح طويلة من أجل تمليس سريع وسهل

      ألواح طويلة من أجل تمليس سريع وسهل

      تسمح الألواح الأطول باتصال أفضل مع الشعر وتساعدك على الحصول على نتائج تمليس مثالية في وقت أقل.

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      امنحي شعركِ عناية فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.

      درجة سخونة احترافية وعالية تبلغ 210 درجة مئوية لنتائج رائعة

      درجة سخونة احترافية وعالية تبلغ 210 درجة مئوية لنتائج رائعة

      تتيح لك درجة الحرارة العالية هذه إمكانية تغيير تسريحة شعرك وتمنحك المظهر المثالي الذي تريدينه.

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.

      قفل الإغلاق لإغلاق المقبض ولتخزين سهل وآمن

      قفل الإغلاق لإغلاق المقبض ولتخزين سهل وآمن

      يتميّز جهاز تمليس الشعر بآلية قفل الإغلاق. تعمد هذه الميزة المتوفرة في قاعدة الجهاز إلى قفل الألواح، مما يجعل التخزين سريعًا وسهلاً ويساعد في حماية الجهاز من التعرّض لضرر غير متعمد.

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين.

      طبقة من السيراميك لانزلاق فائق النعومة

      طبقة من السيراميك لانزلاق فائق النعومة

      الألواح الناعمة ذات طبقة السيراميك تحمي الشعر من الضرر أثناء التصفيف.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        وقت الإحماء
        60 ثانية
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        اللون/اللون الخارجي
        أسود وزهري خفيف
        درجة الحرارة القصوى
        210  درجة مئوية
        ألواح طويلة
        27×100 مم
        فولتية
        حول العالم  فولت

      • الميزات

        حرارة
        210  درجة مئوية
        سلك دوّار
        نعم
        طبقة من السيراميك
        نعم
        حلقة التعليق
        لا
        ترطيب أيوني
        نعم
        قفل مقبض
        نعم
        ألواح مادية
        سيراميك
        حلقة تعليق للتخزين
        نعم
        سلك دوّار
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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