الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

EssentialCare

جهاز تمليس الشعر

HP8323/00
العثور على الدعم لهذا المنتج
التصنيف الإجمالي / 5
  • لامع وناعم وبراق لامع وناعم وبراق لامع وناعم وبراق
    -{discount-value}

    EssentialCare جهاز تمليس الشعر

    HP8323/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    لامع وناعم وبراق

    يتميّز جهاز تمليس الشعر الجديد Essential Care بلوحَين أطول حجمًا ومصممَين خصيصًا لتوفير السرعة والسهولة في الاستخدام، فتحصلين على تسريحة الشعر المنسدل واللامع التي ترغبين فيها بوقت أسرع وبطريقة لطيفة على شعرك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    EssentialCare جهاز تمليس الشعر

    لامع وناعم وبراق

    يتميّز جهاز تمليس الشعر الجديد Essential Care بلوحَين أطول حجمًا ومصممَين خصيصًا لتوفير السرعة والسهولة في الاستخدام، فتحصلين على تسريحة الشعر المنسدل واللامع التي ترغبين فيها بوقت أسرع وبطريقة لطيفة على شعرك. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل straighteners
      تسجيل

      اشترك في نشرتنا الإخبارية

      لامع وناعم وبراق

      بفضل الألواح بطول 100 مم

      • ألواح من السيراميك والتورمالين
      • ألواح أطول (100 مم)
      • حرارة احترافية 210 درجات مئوية
      ألواح طويلة من أجل تمليس سريع وسهل

      ألواح طويلة من أجل تمليس سريع وسهل

      تسمح الألواح الأطول باتصال أفضل مع الشعر وتساعدك على الحصول على نتائج تمليس مثالية في وقت أقل.

      درجة سخونة احترافية وعالية تبلغ 210 درجة مئوية لنتائج رائعة

      درجة سخونة احترافية وعالية تبلغ 210 درجة مئوية لنتائج رائعة

      تتيح لك درجة الحرارة العالية هذه إمكانية تغيير تسريحة شعرك وتمنحك المظهر المثالي الذي تريدينه.

      إعدادان للسخونة يتناسبان مع نوع شعرك

      إعدادان للسخونة يتناسبان مع نوع شعرك

      إعدادان لدرجة الحرارة (180 درجة مئوية و210 درجات مئوية) بحسب نوع شعرك.

      لشعر لامع وخالٍ من التشعّث

      لشعر لامع وخالٍ من التشعّث

      تصدر ألواح السيراميك والتورمالين أيونات سالبة، مما يسمح بالحصول على شعر لامع غير متطاير وخالٍ من التجعيدات.

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية

      قفل الإغلاق لإغلاق المقبض ولتخزين سهل وآمن

      قفل الإغلاق لإغلاق المقبض ولتخزين سهل وآمن

      يتميّز جهاز تمليس الشعر بآلية قفل الإغلاق. تعمد هذه الميزة المتوفرة في قاعدة الجهاز إلى قفل الألواح، مما يجعل التخزين سريعًا وسهلاً ويساعد في حماية الجهاز من التعرّض لضرر غير متعمد.

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        وقت الإحماء
        60 ثانية
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        اللون/اللون الخارجي
        أسود وأحمر زهري
        درجة الحرارة القصوى
        210  درجة مئوية
        ألواح طويلة
        28‏X‏100 مم
        فولتية
        حول العالم  فولت

      • الميزات

        حرارة
        210  درجة مئوية
        سلك دوّار
        نعم
        قفل مقبض
        نعم
        ألواح مادية
        الترمالين السيراميكي
        سلك دوّار
        نعم
        طبقة الترمالين السيراميكي
        نعم
        حلقة التعليق
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند