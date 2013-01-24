لامع وناعم وبراق
يتميّز جهاز تمليس الشعر الجديد Essential Care بلوحَين أطول حجمًا ومصممَين خصيصًا لتوفير السرعة والسهولة في الاستخدام، فتحصلين على تسريحة الشعر المنسدل واللامع التي ترغبين فيها بوقت أسرع وبطريقة لطيفة على شعرك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لامع وناعم وبراق
يتميّز جهاز تمليس الشعر الجديد Essential Care بلوحَين أطول حجمًا ومصممَين خصيصًا لتوفير السرعة والسهولة في الاستخدام، فتحصلين على تسريحة الشعر المنسدل واللامع التي ترغبين فيها بوقت أسرع وبطريقة لطيفة على شعرك. إكتشف كلّ المميزات
تسمح الألواح الأطول باتصال أفضل مع الشعر وتساعدك على الحصول على نتائج تمليس مثالية في وقت أقل.
تتيح لك درجة الحرارة العالية هذه إمكانية تغيير تسريحة شعرك وتمنحك المظهر المثالي الذي تريدينه.
إعدادان لدرجة الحرارة (180 درجة مئوية و210 درجات مئوية) بحسب نوع شعرك.
تصدر ألواح السيراميك والتورمالين أيونات سالبة، مما يسمح بالحصول على شعر لامع غير متطاير وخالٍ من التجعيدات.
يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية
يتميّز جهاز تمليس الشعر بآلية قفل الإغلاق. تعمد هذه الميزة المتوفرة في قاعدة الجهاز إلى قفل الألواح، مما يجعل التخزين سريعًا وسهلاً ويساعد في حماية الجهاز من التعرّض لضرر غير متعمد.
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.
فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي
ضمان عالمي لمدة سنتين.
المواصفات التقنية
الميزات
الخدمة