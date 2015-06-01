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HP8344/00
عناية ثلاث مرات أكثر بشعرك
يتيح لك جهاز تمليس الشعر Philips Care & Control الجديد الحصول على تصفيفة الشعر المنسدلة التي ترغبين في الحصول عليها مع تمليس الشعر بطريقة لطيفة في الوقت نفسه. تمتّعي بعناية أكثر بثلاث مرات بفضل التكييف الأيوني والألواح الخزفية الملساء والحريرية والتحكم الرقمي بدرجات الحرارة
ألواح من السيراميك
130 - 200 درجة مئوية
تنعيم أيوني
تتيح لكِ درجة الحرارة العالية إمكانية تغيير تسريحة شعركِ وتمنحكِ المظهر المثالي الذي تريدينه.
امنحي شعركِ عناية فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.
يتسم السيراميك بالنعومة في كل ذرة من أجزائه، فضلاً عن طبيعته المتينة، وهو بذلك أفضل المواد لألواح التمليس. وقد تمت معالجة ألواح SilkySmooth بعناية لتعزيز خصائص انزلاق السيراميك وعنايته، مما يمنحكِ شعرًا لامعًا مثاليًا.
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