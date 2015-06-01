ألواح منحنية للحصول على موجات وتجعدات ناعمة بسهولة

تُستخدم ألواح السيراميك الناعمة المنحنية للحصول على تجعدات وتموجات بسهولة غير مسبوقة. لفي الشعر حول الألواح المنحنية أو احصلي ببساطة على تموج في أطراف شعركِ.