ألواح عريضة إضافية من أجل نتائج أفضل للشعر الكثيف أو الطويل

قد يكون تمليس الشعر الكثيف أو الطويل أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً أحيانًا. ويرجع هذا إلى أن الألواح غالبًا ما تكون ضيقة تعجز عن حمل الشعر، ويتطلب حجم الشعر التمليس عدة مرات للحصول على النتيجة المرجوة. وقد صُممت ألوح التمليس العريضة جدًا هذه خصيصًا للشعر الكثيف أو الطويل. ويوفر اللوح ذو العرض الكبير سطح تمليس أكبر بنسبة 40%، ويمكنه تمليس مزيد من الشعر في المرة الواحدة ومساعدتكِ في تقليل الوقت المستغرق.