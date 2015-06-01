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HP8346/00
شعرك كثيف وطويل؟ إليك المزيد من التصفيفات بسرعة أكبر
صُمم جهاز تمليس الشعر Philips Care Thick & Long Hair + خصيصًا لتمليس الشعر الكثيف والطويل بسهولة بفضل زيادة عرض الألواح بنسبة 40% والمشط ذو الإجراء المزدوج القابل للفك
ألواح من السيراميك
توزيع حرارة متساو 199 درجة مئوية
تنعيم أيوني
تتيح لكِ درجة الحرارة العالية إمكانية تغيير تسريحة شعركِ وتمنحكِ المظهر المثالي الذي تريدينه.
قد يكون تمليس الشعر الكثيف أو الطويل أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً أحيانًا. ويرجع هذا إلى أن الألواح غالبًا ما تكون ضيقة تعجز عن حمل الشعر، ويتطلب حجم الشعر التمليس عدة مرات للحصول على النتيجة المرجوة. وقد صُممت ألوح التمليس العريضة جدًا هذه خصيصًا للشعر الكثيف أو الطويل. ويوفر اللوح ذو العرض الكبير سطح تمليس أكبر بنسبة 40%، ويمكنه تمليس مزيد من الشعر في المرة الواحدة ومساعدتكِ في تقليل الوقت المستغرق.
امنحي شعركِ عناية فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.
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