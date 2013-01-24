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جهاز تمليس الشعر

HP8350/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • تسريحة رائعة تدوم طوال اليوم تسريحة رائعة تدوم طوال اليوم تسريحة رائعة تدوم طوال اليوم
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    جهاز تمليس الشعر

    HP8350/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    تسريحة رائعة تدوم طوال اليوم

    يمكن استخدام SalonStraight Pro XL لكافة أنواع الشعر ولكنه مصمم خصيصًا للشعر الطويل أو الكثيف، وهو يجعل تمليس الشعر عملية سريعة وسهلة. أما ألواح السيراميك ودرجة الحرارة الاحترافية التي تبلغ 220 درجة مئوية فتضمن الحصول على نتائج مذهلة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    جهاز تمليس الشعر

    تسريحة رائعة تدوم طوال اليوم

    يمكن استخدام SalonStraight Pro XL لكافة أنواع الشعر ولكنه مصمم خصيصًا للشعر الطويل أو الكثيف، وهو يجعل تمليس الشعر عملية سريعة وسهلة. أما ألواح السيراميك ودرجة الحرارة الاحترافية التي تبلغ 220 درجة مئوية فتضمن الحصول على نتائج مذهلة.

    تسريحة رائعة تدوم طوال اليوم

    يمكن استخدام SalonStraight Pro XL لكافة أنواع الشعر ولكنه مصمم خصيصًا للشعر الطويل أو الكثيف، وهو يجعل تمليس الشعر عملية سريعة وسهلة. أما ألواح السيراميك ودرجة الحرارة الاحترافية التي تبلغ 220 درجة مئوية فتضمن الحصول على نتائج مذهلة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    جهاز تمليس الشعر

    تسريحة رائعة تدوم طوال اليوم

    يمكن استخدام SalonStraight Pro XL لكافة أنواع الشعر ولكنه مصمم خصيصًا للشعر الطويل أو الكثيف، وهو يجعل تمليس الشعر عملية سريعة وسهلة. أما ألواح السيراميك ودرجة الحرارة الاحترافية التي تبلغ 220 درجة مئوية فتضمن الحصول على نتائج مذهلة.

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      تسريحة رائعة تدوم طوال اليوم

      SalonStraight Pro XL

      ألواح عريضة إضافية من أجل نتائج أفضل للشعر الكثيف أو الطويل

      ألواح عريضة إضافية من أجل نتائج أفضل للشعر الكثيف أو الطويل

      صُممت ألوح التمليس العريضة جدًا هذه خصيصًا للشعر الكثيف أو الطويل. ويمكن للوح ذي العرض الكبير تمليس مزيد من الشعر في المرة الواحدة ومساعدتكِ في تقليل الوقت المستغرق.

      درجة سخونة احترافية عالية تبلغ 220 درجة مئوية لتسريحة شعر مثالية

      درجة سخونة احترافية عالية تبلغ 220 درجة مئوية لتسريحة شعر مثالية

      تتيح لكِ درجة الحرارة العالية تغيير تسريحة شعركِ وتمنحكِ مظهرًا مثاليًا جذابًا كما لو كنتِ قادمة للتو من صالون التجميل.

      تقنية توزيع متساوٍ للحرارة (EHD+‎) لتوفير المزيد من الحماية ولمعان لا يضاهى

      تقنية توزيع متساوٍ للحرارة (EHD+‎) لتوفير المزيد من الحماية ولمعان لا يضاهى

      باستخدام تقنية EHD+ المتقدمة من Philips، سيتمكن مسرّح الشعر دائمًا من توزيع الحرارة بشكل متساوٍ، حتى عند درجات الحرارة العالية، ويمنع المناطق الساخنة التالفة. ويوفر هذا حماية إضافية، ويساعدِك بذلك في الحفاظ على صحة شعركِ ولمعانه.

      ألواح من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

      ألواح من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

      يتسم السيراميك بالنعومة في كل ذرة من أجزائه، فضلاً عن طبيعته المتينة، وهو بذلك أفضل المواد لألواح التمليس. تنزلق ألواح السيراميك على شعركِ بلا عناء وتمنحكِ شعرًا أملسًا ولامعًا بشكل مثالي.

      تساعدك إعدادات السخونة الرقمية على ضمان الحصول على نتائج سلسة لكل أنواع الشعر

      تساعدك إعدادات السخونة الرقمية على ضمان الحصول على نتائج سلسة لكل أنواع الشعر

      تسهّل إعدادات السخونة الرقمية اختيار الوظيفة المطلوبة بسرعة أو ضبط درجة حرارة التصفيف عبر الشاشة الرقمية. وهذا يتيح لكِ إمكانية اختيار درجة الحرارة المثالية لمتطلباتكِ الخاصة ونوع شعركِ. والنتيجة تصفيف رائع بلمسة زر واحدة.

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 30 ثانية

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 30 ثانية

      يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 30 ثانية

      إيقاف تشغيل تلقائي بعد 60 دقيقةً

      إيقاف تشغيل تلقائي بعد 60 دقيقةً

      تأتي بعض أجهزة تمليس الشعر ومكاوي التجعيد مزودة بميزة إيقاف التشغيل التلقائي التي صُمّمت لتوفر لك راحة البال. ففي حال تُرك الجهاز قيد التشغيل، سيتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد 60 دقيقة.

      مؤشر سهل الاستعمال

      مؤشر سهل الاستعمال

      يضيء هذا المؤشر عندما يصل مسرّح الشعر إلى درجة الحرارة المناسبة بحيث يمكنكِ أن تحددي فورًا الموعد الذي تكونين فيه جاهزة لتصفيف شعركِ.

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية

      فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        1,8  أمتار
        درجة الحرارة القصوى
        220  درجة مئوية
        نوع السخّانة
        عالي الأداء
        وقت الإحماء
        30 ثانية

      • نوع الشعر

        النتيجة النهائية
        مستقيم
        سماكة الشعر
        • رفيع
        • سميك
        طول الشعر
        • طويل
        • متوسط
        • قصير

      • الميزات

        طبقة من السيراميك
        نعم
        مؤشر جاهز للاستعمال
        نعم
        سلك دوّار
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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