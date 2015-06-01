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HP8605/00
تموجات طبيعية مع حماية للشعر
هل ترغبين في الحصول على تموجات ذات مظهر طبيعي وسهلة العناية بدون التسبب بتلف الشعر أو جفافه؟ إليك مكواة تجعيد الشعر CurlControl المزودة بحامل مبروم بقياس 25 مم للتمتّع بتموجات ذات مظهر طبيعي بفضل طبقة خزفية واقية ودرجات حرارة متغيرة لتناسب نوع شعرك
أسطوانة 25 مم
حرارة 130 - 200 درجة مئوية
طبقة من السيراميك
باستخدام رأس اللف البالغ قطره 25 ملم، يمكنكِ الحصول على أحدث صيحات الموضة في تموجات الشعر وإضفاء مظهر طبيعي عليها وتحقيق خصل ذات تجاعيد فضفاضة بلا عناء.
تضمن طبقة السيراميك الحامية توزيع الحرارة بالتساوي وضرر أقل للشعر للحصول على شعر لامع وناعم.
تتيح عجلة ضبط الريوستات التي تشتمل على 8 إعدادات للحرارة (من 130 إلى 200 درجة مئوية) إمكانية اختيار درجة الحرارة المناسبة لنوع شعركِ
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