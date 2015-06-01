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Airstyler

HP8650/00

ابتكري تصفيفات لشعرك وامنحيه العناية اللازمة

ما هي التسريحة التي تريدينها اليوم؟ إن جهاز Salon Airstylist مزوّد بثلاثة ملحقات تسريح متعددة الاستعمالات كما يتمتع بقوة تبلغ 650 واط لتتمكني من الحصول على تسريحات شعر مبتكرة

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ابتكري تسريحتك الخاصة مع جهاز Salon Airstylist

ابتكري تصفيفات لشعرك وامنحيه العناية اللازمة

  • 3 ملحقات تسريح

  • 3 إعدادات حرارة

محرك بقوة 650 واط لنتائج مذهلة

محرك بقوة 650 واط لنتائج مذهلة

مسرّح الشعر الهوائي هذا مزود بسخان منخفض المستوى بقوة 650 واط لضمان تجفيف وتصفيف لطيف وفعال في الوقت نفسه.

تصميم صغير للاستخدام السهل

تصميم صغير للاستخدام السهل

بحكم حجمه الصغير واستخدامه المريح، يتميز مسرّح الشعر هذا بتصميم عصري ذكي. ونتيجة لذلك يجمع هذا الجهاز بين خفة الوزن وسهولة الاستخدام وبين صغر الحجم لتخزينه فعليًا في أي مكان.

ثلاثة إعدادات مرنة لمزيد من التحكم

ثلاثة إعدادات مرنة لمزيد من التحكم

يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على نتائج نهائية مثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة تصفيفًا دقيقًا ومخصصًا.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.