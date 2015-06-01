ابتكري تصفيفات لشعرك وامنحيه العناية اللازمة

ما هي التسريحة التي تريدينها اليوم؟ إن جهاز Salon Airstylist مزوّد بثلاثة ملحقات تسريح متعددة الاستعمالات كما يتمتع بقوة تبلغ 650 واط لتتمكني من الحصول على تسريحات شعر مبتكرة