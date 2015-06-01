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تم إيقافه
HP8650/00
ابتكري تصفيفات لشعرك وامنحيه العناية اللازمة
ما هي التسريحة التي تريدينها اليوم؟ إن جهاز Salon Airstylist مزوّد بثلاثة ملحقات تسريح متعددة الاستعمالات كما يتمتع بقوة تبلغ 650 واط لتتمكني من الحصول على تسريحات شعر مبتكرة
3 ملحقات تسريح
3 إعدادات حرارة
مسرّح الشعر الهوائي هذا مزود بسخان منخفض المستوى بقوة 650 واط لضمان تجفيف وتصفيف لطيف وفعال في الوقت نفسه.
بحكم حجمه الصغير واستخدامه المريح، يتميز مسرّح الشعر هذا بتصميم عصري ذكي. ونتيجة لذلك يجمع هذا الجهاز بين خفة الوزن وسهولة الاستخدام وبين صغر الحجم لتخزينه فعليًا في أي مكان.
يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على نتائج نهائية مثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة تصفيفًا دقيقًا ومخصصًا.
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