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Airstyler

HP8650/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • ابتكري تصفيفات لشعرك وامنحيه العناية اللازمة ابتكري تصفيفات لشعرك وامنحيه العناية اللازمة ابتكري تصفيفات لشعرك وامنحيه العناية اللازمة
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    Airstyler

    HP8650/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    ابتكري تصفيفات لشعرك وامنحيه العناية اللازمة

    ما هي التسريحة التي تريدينها اليوم؟ إن جهاز Salon Airstylist مزوّد بثلاثة ملحقات تسريح متعددة الاستعمالات كما يتمتع بقوة تبلغ 650 واط لتتمكني من الحصول على تسريحات شعر مبتكرة إكتشف كلّ المميزات

    Airstyler

    ابتكري تصفيفات لشعرك وامنحيه العناية اللازمة

    ما هي التسريحة التي تريدينها اليوم؟ إن جهاز Salon Airstylist مزوّد بثلاثة ملحقات تسريح متعددة الاستعمالات كما يتمتع بقوة تبلغ 650 واط لتتمكني من الحصول على تسريحات شعر مبتكرة إكتشف كلّ المميزات

    ابتكري تصفيفات لشعرك وامنحيه العناية اللازمة

    ما هي التسريحة التي تريدينها اليوم؟ إن جهاز Salon Airstylist مزوّد بثلاثة ملحقات تسريح متعددة الاستعمالات كما يتمتع بقوة تبلغ 650 واط لتتمكني من الحصول على تسريحات شعر مبتكرة إكتشف كلّ المميزات

    Airstyler

    ابتكري تصفيفات لشعرك وامنحيه العناية اللازمة

    ما هي التسريحة التي تريدينها اليوم؟ إن جهاز Salon Airstylist مزوّد بثلاثة ملحقات تسريح متعددة الاستعمالات كما يتمتع بقوة تبلغ 650 واط لتتمكني من الحصول على تسريحات شعر مبتكرة إكتشف كلّ المميزات

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      ابتكري تصفيفات لشعرك وامنحيه العناية اللازمة

      ابتكري تسريحتك الخاصة مع جهاز Salon Airstylist

      • 3 ملحقات تسريح
      • 3 إعدادات حرارة
      محرك بقوة 650 واط لنتائج مذهلة

      محرك بقوة 650 واط لنتائج مذهلة

      مسرّح الشعر الهوائي هذا مزود بسخان منخفض المستوى بقوة 650 واط لضمان تجفيف وتصفيف لطيف وفعال في الوقت نفسه.

      تصميم صغير للاستخدام السهل

      تصميم صغير للاستخدام السهل

      بحكم حجمه الصغير واستخدامه المريح، يتميز مسرّح الشعر هذا بتصميم عصري ذكي. ونتيجة لذلك يجمع هذا الجهاز بين خفة الوزن وسهولة الاستخدام وبين صغر الحجم لتخزينه فعليًا في أي مكان.

      ثلاثة إعدادات مرنة لمزيد من التحكم

      ثلاثة إعدادات مرنة لمزيد من التحكم

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على نتائج نهائية مثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة تصفيفًا دقيقًا ومخصصًا.

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.

      فرشاة حرارية 38 ملم لتنعيم الشعر

      فرشاة حرارية 38 ملم لتنعيم الشعر

      تتمتع الفرشاة الحرارية بقطر ذي عرض إضافي 38 ملم. ورأس اللف العريض يجعل منها أداة تصفيف مثالية للحصول على تصفيفات وتموجات ناعمة.

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      يعمل المكثّف من خلال تركيز تدفق الهواء عبر الفتحة في مناطق معيّنة. ويؤدي ذلك إلى تسريح الشعر بدقة، كما أنه رائع لإجراء تحسينات طفيفة ووضع اللمسات النهائية لتسريحة الشعر.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      فرشاة تسريح لتصفيفات لامعة بسهولة

      سرحي شعركِ وجففيه في الوقت نفسه بهذا الملحق السهل الاستخدام. فمن شأن هذا المزج بين هذه الفرشاة وتيار الهواء الموجّه، الحفاظ على نعومة شعركِ ولمعانه.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        القدرة الكهربائية بالواط
        650  واط
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        اللون/اللون الخارجي
        أبيض وأرجواني
        التردد
        50-60  هرتز
        فولتية
        220-240  فولت

      • الميزات

        سلك دوّار
        نعم
        حلقة التعليق
        نعم
        الإعدادات
        3 إعدادات للحرارة/السرعة

      • ملحقات

        فوهة
        نعم
        فرشاة التسريح
        نعم

      • نوع الشعر

        النتيجة النهائية
        كبير الحجم
        طول الشعر
        • متوسط
        • طويل
        سماكة الشعر
        • رفيع
        • متوسط
        • سميك

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

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