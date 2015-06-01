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Essential

مسرّح الشعر بالهواء

HP8661/00
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
  • تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله
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    Essential مسرّح الشعر بالهواء

    HP8661/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله

    تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler Essential من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. تتوافق الملحقات الثلاثة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    Essential مسرّح الشعر بالهواء

    تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله

    تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler Essential من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. تتوافق الملحقات الثلاثة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله

    تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler Essential من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. تتوافق الملحقات الثلاثة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    Essential مسرّح الشعر بالهواء

    تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله

    تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler Essential من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. تتوافق الملحقات الثلاثة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

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      تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله

      • 3 ملحقات
      • نظام الحماية من الحرارة ThermoProtect
      قوة تسريح تبلغ 800 واط للحصول على نتائج مذهلة

      قوة تسريح تبلغ 800 واط للحصول على نتائج مذهلة

      جهاز Air Styler مع تدفق هواء بقوة 800 واط، لعملية تجفيف وتسريح لطيفة. احصلي على نتائج مذهلة كل يوم.

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      يوفر إعداد الحرارة ThermoProtect درجة حرارة مثالية للتجفيف ويمنح شعرك حماية إضافية من الإحماء المفرط. ومن خلال تدفق الهواء القوي نفسه، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية بشعرك.

      ثلاثة إعدادات مرنة للحرارة والسرعة لتحكّم سهل

      ثلاثة إعدادات مرنة للحرارة والسرعة لتحكّم سهل

      يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة للحصول على النتيجة المثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة عملية تسريح دقيقة ومخصصة.

      ThermoBrush حجم 38 مم لتموجات وتسريحات سلسة

      تتميّز فرشاة ThermoBrush بقطر عريض جدًا يبلغ 38 مم. وبفضل الجزء الأسطواني العريض، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية للحصول على تسريحات وتموجات ناعمة.

      ThermoBrush حجم 22 مم لتموجات سهلة

      تتميّز ThermoBrush بقطر صغير يبلغ 22 مم. وبفضل عرض الجزء الأسطواني، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية لتموجات سهلة.

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      استخدمي المكثّف الضيق المخصص لتوفير تدفق هواء مركّز للتسريح الدقيق أو اللمسات النهائية.

      إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف

      يستخدم إعداد الهواء البارد حرارة منخفضة لتجفيف شعرك بلطف. وهو يناسب الشعر الناعم أو الجاف أو التالف بشكل خاص.

      المواصفات التقنية

      • تقنيات العناية

        ThermoProtect
        نعم

      • ملحقات

        ThermoBrush حجم 38 مم
        لتموجات وتسريحات سلسة
        ThermoBrush حجم 22 مم
        لتموجات سهلة
        فوهة
        لتيار هواء مركز

      • الطاقة

        القدرة الكهربائية بالواط
        800 واط
        فولتية
        بقدرة 220-240 فولت

      • المواصفات التقنية

        عدد إعدادات الحرارة
        3
        طول سلك الطاقة
        1.8 متر

      • سهولة الاستعمال

        حلقة تعليق للتخزين
        نعم
        سلك دوّار
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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