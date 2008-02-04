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HQ167/40
حافظ على حلاقة ناعمة
تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 49 مرة! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل رؤوس الحلاقة مرة كل 12 شهرًا.
نظام الرقع والقص Lift & Cut
3 رؤوس
نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.
استخدم آلة الحلاقة أثناء الاستحمام لتوفير الوقت وللحصول على الشعور بالانتعاش الذي توفره لك الحلاقة الرطبة.
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