للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رؤوس حلاقة
التجديد للحصول على نتائج أفضل
للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين
التجديد للحصول على نتائج أفضل
للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رؤوس حلاقة
التجديد للحصول على نتائج أفضل
للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين