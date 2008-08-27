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رؤوس حلاقة

HQ55
التصنيف الإجمالي / 5
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    رؤوس حلاقة

    HQ55
    التصنيف الإجمالي / 5

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    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين.

    رؤوس حلاقة

    التجديد للحصول على نتائج أفضل

    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين.

    التجديد للحصول على نتائج أفضل

    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين.

    رؤوس حلاقة

    التجديد للحصول على نتائج أفضل

    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين.

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      تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

      نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

      15 شفرة حادة لحلاقة سريعة وناعمة

      15 شفرة حادة لحلاقة سريعة وناعمة

      المواصفات التقنية

      • رؤوس حلاقة

        رؤوس الحلاقة بكل حزمة
        1
        يناسب أنواع المنتجات
        • HS766
        • HQ483
        • HQ33
        • HQ422
        • HQ4807
        • HQ6618
        • HQ4401
        • HQ4407
        • 4604X
        • HQ4421
        • HQ6675
        • HQ6616
        • HQ5823
        • HQ5817
        • HQ5413
        • HQ4885
        • HQ380
        • HQ322
        • HQ32
        • 6424LC
        • 5625X
        • 5426LC
        • 4817XL
        • 6423LC
        • HQ6855
        • HQ46
        • HQ4800
        • HQ443
        • HQ6415
        • HQ6645
        • HQ4866
        • HQ4847
        • HQ4825
        • HQ36
        • HQ320
        • HQ262
        • HQ20
        • 6618X
        • 6617X
        • 6614X
        • 4865XL
        • 4853XL
        • 4816XL
        • 4413LC
        • HQ6863
        • HQ6844
        • HQ6842
        • HS190
        • HQ132
        • HQ806
        • HQ30
        • HS920
        • HQ4856
        • HQ4846
        • HQ4830
        • HQ4826
        • HQ4819
        • HQ485
        • HQ484
        • HQ6676
        • HQ282
        • HQ6970
        • 201DB
        • HQ6615
        • HQ805
        • HQ4610
        • HQ6423
        • HQ6868
        • HQ6856
        • HQ5820
        • HQ5601
        • HQ5430
        • HQ4865
        • HQ4822
        • HQ382
        • HQ200
        • 4885XL
        • 4852XL
        • 4845XL
        • HQ489
        • HQ6445
        • HQ6857
        • HQ6646
        • HQ6610
        • HQ853
        • HQ40
        • HQ6900
        • HS970
        • HQ804
        • HS775
        • HQ4806
        • HQ4445
        • HQ220
        • 6863XL
        • HQ6614
        • HQ5812
        • HQ803
        • HQ6854
        • HQ402
        • HQ4845
        • HQ242
        • 6940LC
        • HQ386
        • HQ6640\HQ6605
        • HQ5813
        • HQ4626
        • HQ3860
        • HQ5426
        • HQ362
        • 6853XL
        • HQ284
        • HQ406
        • 6856XL
        • HQ6843
        • HQ4607
        • HQ4608
        • HQ384
        • HQ4870
        • HQ6695
        • HQ41
        • HQ6849
        • HQ6853
        • 6613X
        • HQ4890
        • 4414LC
        • HQ6874
        • HQ360
        • HQ468
        • HQ340
        • HQ6617
        • HQ6405
        • HQ4821
        • HQ4630
        • HQ222
        • HQ202
        • 5812XL
        • 4608X
        • 4606X
        • HQ481
        • 6843XL
        • HQ6859
        • HQ852
        • HQ460
        • HQ42
        • HQ6950
        • HQ6940
        • HS890
        • HQ4810
        • HQ5401
        • HQ6424
        • HQ4851
        • HQ4805
        • HQ4601
        • HQ4441
        • HQ4425
        • HQ420
        • HQ342
        • HQ300
        • 6616X
        • 4825XL
        • HQ444
        • HQ441
        • HQ6879
        • HQ6613
        • HQ802
        • HQ801
        • HQ6941
        • HQ6990
        • HS990
        • HS930
        • HQ4850
        • HQ486
        • HQ6696
        • HQ6831
        • HS 190
        • HQ4411
        • HQ4405
        • HQ482
        • HQ5421
        • HQ5625
        • HQ4625
        • HQ4609
        • HQ341
        • HQ304
        • HQ302
        • HQ240
        • HQ10
        • 6844XL
        • 6615X
        • 4807XL
        • 4605X
        • 4603X
        • 4602X
        • 4417LC
        • HQ404
        • HQ130
        • HQ6920

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