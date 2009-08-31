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  • حلاقة نظيفة ومنعشة حلاقة نظيفة ومنعشة حلاقة نظيفة ومنعشة

    آلة حلاقة كهربائية

    HQ904

    حلاقة نظيفة ومنعشة

    تجمع آلة الحلاقة الكهربائية من السلسة Philips 900 القابلة للغسل ما بين رأسين متحركين بشكل مستقل وتقنية Reflex Action الفريدة من Philips، مما يوفر لك حلاقة نظيفة ومنعشة لتكون ناجحًا كل يوم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    آلة حلاقة كهربائية

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    حلاقة نظيفة ومنعشة

    • تعمل بالبطارية
    • مع Lift & Cut
    رؤوس متحركة بشكل مستقل + نظام عكس الحركة ReflexAction

    رؤوس متحركة بشكل مستقل + نظام عكس الحركة ReflexAction

    تضمن الرؤوس المتحركة بشكل مستقل ملامسة مريحة للبشرة بينما يتلاءم نظام عكس الحركة مع تقاسيم وجهك ورقبتك تلقائيًا

    نظام الرقع والقص Lift & Cut

    نظام الرقع والقص Lift & Cut

    هذا النظام ثنائي الشفرات الفريد يرفع الشعر بنعومة لتأمين قصه بطريقة ناعمة ومريحة لا تصدق.

    شفرات بتقنية الشحذ التلقائي

    شفرات بتقنية الشحذ التلقائي

    تزيد الشفرات حدّتها تلقائيًا مع كل استخدام لضمان حلاقة نظيفة ودقيقة في كل مرة.

    مقبض مانع للانزلاق

    مقبض مانع للانزلاق

    تم تصميم المقبض الناعم الملمس والرفيع مع المسكات المضلّعة ليتلاءم بسهولة مع يدك لأقصى حد من التحكم.

    المواصفات التقنية

    • رؤوس حلاقة

      نظام الرفع والقص Lift and Cut
      نعم

    • الملحقات

      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      لكر

    • الخدمة

      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ HQ56

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      • نظام Reflex Action
      • رؤوس مرنة منفردة
      نظام الحلاقة
      تقنية الرفع والقص Lift & Cut
      SkinComfort
      رؤوس حلاقة ناعمة

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      قابلة للغسل
      جاري الشحن
      تشغيل بواسطة البطارية

    Badge-D2C

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