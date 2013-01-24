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السلسلة 9000
S7000 series

البشرة الحساسة

السلسلة 7000 
S5000 series

حلاقة مع حماية

السلسلة 5000 

اختر أفضل آلة حلاقة

S9000 series
S7000 series
S5000 series
السلسلة 9000 
السلسلة 7000 
السلسلة 5000 

حلاقة مريحة

السلسلة 9000 

البشرة الحساسة

السلسلة 7000 

حلاقة مع حماية

السلسلة 5000 

آلة الحلاقة الأكثر راحة في العالم* 

كن أول من يراجع هذا البند

V-Track Precision Blade System icon
نظام شفرات الدقة V-Track PRO
8-direction Contour Detect heads icon
رؤوس بميزة اتباع منحنيات الوجه تتحرك بـ8 اتجاهات
Personal comfort settings icon
إعدادات الراحة الشخصية
استمتع بحلاقة دقيقة ومثالية مع آلة الحلاقة الأكثر تطورًا التي نقدّمها. توجّه الشفرات على شكل حرف V كل شعرة في وضعية القص الفضلى، في حين تتبع رؤوسها كل منحنيات الوجه لحلاقة أدق وأكثر راحة. للاستخدام الرطب والجاف.
*تم اختبارها على لحية نامية منذ يوم واحد وحتى 3 أيام مقارنةً بآلات الحلاقة الكهربائية الرائدة والمتطورة الأخرى.
S9111

آلة الحلاقة الأكثر راحة في العالم* 

كن أول من يراجع هذا البند

V-Track Precision Blade System icon
نظام شفرات الدقة V-Track PRO
8-direction Contour Detect heads icon
رؤوس بميزة اتباع منحنيات الوجه تتحرك بـ8 اتجاهات
Personal comfort settings icon
إعدادات الراحة الشخصية
S9111
استمتع بحلاقة دقيقة ومثالية مع آلة الحلاقة الأكثر تطورًا التي نقدّمها. توجّه الشفرات على شكل حرف V كل شعرة في وضعية القص الفضلى، في حين تتبع رؤوسها كل منحنيات الوجه لحلاقة أدق وأكثر راحة. للاستخدام الرطب والجاف.
*تم اختبارها على لحية نامية منذ يوم واحد وحتى 3 أيام مقارنةً بآلات الحلاقة الكهربائية الرائدة والمتطورة الأخرى.
The V-Track Precision PRO Blade System
V-Track Precision Blade System icon

حلاقة دقيقة بصورة فريدة


نظام شفرات الدقة V-Track PRO

احصل على الحلاقة الدقيقة المثالية. إذ يعمد نظام الشفرات الدقيق V-Track PRO إلى وضع كل شعرة بلطف في وضعية القص المثالية، للحية النامية منذ يوم واحد وحتى 3 أيام، بالإضافة إلى أنه فعّال على الشعيرات المسطحة وذات الطول المختلف.
8-direction contouring heads icon
8-direction contouring heads icon

تصل إلى كل شعرة من التمريرة الأولى


رؤوس بميزة اتباع منحنيات الوجه تتحرك بـ 8 اتجاهات

يتحرك كل رأس حلاقة بطريقة مستقلة في 8 اتجاهات ليغطي منحنيات وجهك كلها. فتساعد ميزة اتباع المنحنيات هذه في التقاط الشعر الذي ينمو في كل الاتجاهات بتمريرات أقل وتقص كمية أكبر من الشعر تصل إلى 20% بتمريرة واحدة فقط.
Personal comfort settings
Personal comfort settings icon

إعدادات الراحة الشخصية


إعدادات الراحة  

اختر من بين 3 أوضاع لتخصيص طريقة الحلاقة: حساس - لحلاقة ناعمة ودقيقة. عادي - لحلاقة دقيقة كل يوم. سريع - لحلاقة سريعة بهدف توفير الوقت.

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ما محتويات الصندوق؟

    • Travel pouch
      حقيبة صغيرة للسفر: تتميّز حقيبة آلة الحلاقة الفاخرة بتصميم مميز وأنيق لتأخذ مساحة أقلّ في حقيبتك. بالإضافة إلى ذلك، تجفف حجرة التهوئة المضمّنة آلة الحلاقة حتى أثناء التنقل. 
    • SmartClick Beard Styler
      أداة تحديد اللحية بميزة SmartClick:‏ 5 إعدادات طول مضمّنة للحصول على أي مظهر، من اللحية الخفيفة ووصولاً إلى اللحية القصيرة. وصُممت الأطراف المستديرة والمشط لمنع تهيّج البشرة.
    • SmartClean

      SmartClean System: ينظّف نظام SmartClean آلة الحلاقة ويزيّتها ويشحنها بكبسة زر، وذلك للحفاظ على أعلى مستوى من الأداء يومًا بعد يوم.
    رقم 1
    Philips – العلامة التجارية الأولى في عالم آلات الحلاقة الكهربائية*  
    جائزة تصميم المنتج iF للعام 2015
    إحدى أهم مسابقات التصميم وأشهرها في العالم. تعتبر جائزة تصميم المنتج iF رمزًا للتميّز في التصميم حول العالم، وهي تستقبل أكثر من 5000 طلب اشتراك من 70 بلدًا كل سنة. 
    الشعار الأخضر
    بإمكان المنتجات الخضراء من Philips تخفيض التكاليف واستهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2، وذلك من خلال إجراء تحسينات بيئية ملحوظة في مجال واحد أو أكثر من مجالات Philips الرئيسية للعناية بالبيئة، من توفير استهلاك الطاقة والتغليف والمواد الخطرة والوزن وإعادة التدوير وموثوقية فترة عمل المنتجات وسبل التخلص منها.

    مقارنة آلة الحلاقة S9111 مع آلات الحلاقة الأخرى الرائعة التي نقدّمها

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    آلة حلاقة AquaTouch لحماية البشرة

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    الميزة (الميزات) الأساسية
    • تقنية AquaTec - للإستخدام الرطب والجاف
    • حلقات SkinGlide
    • نظام لحماية البشرة
    • تقنية AquaTec - للإستخدام الرطب والجاف
    • ظام لحماية البشرة
    • تقنية AquaTec - للإستخدام الرطب والجاف

    نظام القص
    • شفرات V-Track للدقة
    • نظام رفع الشعر ثم قصه
    • رؤوس قابلة للتحرك ب8 اتجاهات
    • نظام V-Track للحلاقة الدقيقة
    • شفرات GentlePrecisionPro فائقة الدقة ولطيفة على البشرة
    • رؤوس قابلة للتحرك ب5 اتجاهات
    • نظام V-Track للحلاقة الدقيقة
    • نظام شفرات MultiPrecision للدقة التامة
    • نظام رفع الشعر ثم قصه
    • رؤوس قابلة للتحرك ب5 اتجاهات

    سهولة الاستخدام
    • مؤشر البطارية ب3 مستويات
    • مؤشر للتذكير بالتنظيف
    • مؤشر لشحن البطارية المنخفض
    • مؤشر لتبديل رؤوس الحلاقة
    • مؤشر تأكيد القفل للسفر
    • ماكينة حلاقة قابلة للغسيل بالكامل
    • مؤشر للبطارية
    • مؤشر للتذكير بالتنظيف
    • مؤشر لشحن البطارية المنخفض
    • مؤشر لتبديل رؤوس الحلاقة
    • مؤشر تأكيد القفل للسفر
    • ماكينة حلاقة قابلة للغسيل بالكامل
    • مؤشر البطارية ب3 مستويات
    • مؤشر للتذكير بالتنظيف
    • مؤشر لشحن البطارية المنخفض
    • مؤشر لتبديل رؤوس الحلاقة
    • مؤشر تأكيد القفل للسفر
    • ماكينة حلاقة قابلة للغسيل بالكامل

    البطارية
    • استخدام لاسلكي فقط
    • بطارية Lithium-ion
    • وقت التشغيل: 50 دقيقة / 17 حلقة
    • وقت الشحن: ساعة للشحن الكامل، شحن سريع لحلقة واحدة
    • استخدام لاسلكي فقط
    • بطارية Lithium-ion
    • وقت التشغيل: 50 دقيقة / 17 حلقة
    • وقت الشحن: ساعة للشحن الكامل، شحن سريع لحلقة واحدة
    • استخدام لاسلكي فقط
    • بطارية Lithium-ion
    • وقت التشغيل: 50 دقيقة / 17 حلقة
    • وقت الشحن: ساعة للشحن الكامل، شحن سريع لحلقة واحدة

    الملحقات المضمّنة
    • أداة تشذيب دقيقة
    • غطاء واقي
    • أداة تشذيب دقيقة
    • حقيبة تخزين للسفر
    • أداة تشذيب دقيقة
    • حقيبة تخزين للسفر

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