اختر من بين 3 أوضاع لتخصيص طريقة الحلاقة: حساس - لحلاقة ناعمة ودقيقة. عادي - لحلاقة دقيقة كل يوم. سريع - لحلاقة سريعة بهدف توفير الوقت.
SmartClean System: ينظّف نظام SmartClean آلة الحلاقة ويزيّتها ويشحنها بكبسة زر، وذلك للحفاظ على أعلى مستوى من الأداء يومًا بعد يوم.
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آلة حلاقة مريحة للبشرة
السلسلة 9000
S9111/31
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آلة حلاقة للبشرة الحساسة
السلسلة 7000
S7370/12
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آلة حلاقة AquaTouch لحماية البشرة
السلسلة 5000
S5070/06
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الميزة (الميزات) الأساسية
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نظام القص
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سهولة الاستخدام
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البطارية
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الملحقات المضمّنة
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