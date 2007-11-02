حافظ على حلاقة ناعمة
تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 49 مرة! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل الرؤوس مرة كل سنتين. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حافظ على حلاقة ناعمة
تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 49 مرة! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل الرؤوس مرة كل سنتين. إكتشف كلّ المميزات
حافظ على حلاقة ناعمة
تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 49 مرة! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل الرؤوس مرة كل سنتين. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حافظ على حلاقة ناعمة
تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 49 مرة! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل الرؤوس مرة كل سنتين. إكتشف كلّ المميزات
نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.
تتوفر في آلة الحلاقة من Philips رؤوس رفيعة للغاية مزودة بفتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة وثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.
تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية
تقدم الخطوط الثلاثة لرؤوس الحلاقة Speed-XL مساحة حلاقة أكبر بـ 50% لحلاقة سريعة وناعمة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة العادية.
رؤوس حلاقة
رؤوس حلاقة
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