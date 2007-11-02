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رؤوس حلاقة

HQ9/40
التصنيف الإجمالي / 5
  • حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة
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    رؤوس حلاقة

    HQ9/40
    التصنيف الإجمالي / 5

    حافظ على حلاقة ناعمة

    تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 49 مرة! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل الرؤوس مرة كل سنتين. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    رؤوس حلاقة

    حافظ على حلاقة ناعمة

    تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 49 مرة! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل الرؤوس مرة كل سنتين. إكتشف كلّ المميزات

    حافظ على حلاقة ناعمة

    تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 49 مرة! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل الرؤوس مرة كل سنتين. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    رؤوس حلاقة

    حافظ على حلاقة ناعمة

    تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 49 مرة! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل الرؤوس مرة كل سنتين. إكتشف كلّ المميزات

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      حافظ على حلاقة ناعمة

      قم بتغيير رؤوس الحلاقة مرّة كل سنتين لنتائج أفضل

      • TripleTrack
      • 3 رؤوس
      تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

      تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

      نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

      نظام قص دقيق

      نظام قص دقيق

      تتوفر في آلة الحلاقة من Philips رؤوس رفيعة للغاية مزودة بفتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة وثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

      نظام Reflex Action

      نظام Reflex Action

      تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

      رؤوس حلاقة Speed-XL لحلاقة سريعة وناعمة

      رؤوس حلاقة Speed-XL لحلاقة سريعة وناعمة

      تقدم الخطوط الثلاثة لرؤوس الحلاقة Speed-XL مساحة حلاقة أكبر بـ 50% لحلاقة سريعة وناعمة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة العادية.

      المواصفات التقنية

      • رؤوس حلاقة

        رؤوس الحلاقة بكل حزمة
        3

      • رؤوس حلاقة

        يناسب أنواع المنتجات
        • HQ8100
        • HQ8140
        • HQ8142
        • HQ8150
        • HQ8160
        • HQ8170 C&C
        • HQ8174
        • HQ9100
        • HQ9140
        • HQ9160
        • HQ9170
        • HQ9190 C&C
        • HQ9190 GP
        • HQ8200
        • HQ8240
        • HQ8260
        • HQ8270
        • HQ8290
        • 8138X
        • 8140XL
        • 8150XL
        • 8160XL
        • 8171XL
        • 8175XL
        • 8240XL
        • 8250XL
        • 8251XL
        • 8260XL
        • 8270XL
        • 8280XL
        • 9160XL
        • 9170XL
        • 9171XL
        • 9190XL
        • 9195XL
        • 9199XL
        • HQ8141
        • HQ8155
        • HQ8172
        • HQ8173
        • HQ8241
        • HQ8250
        • HQ8261
        • HQ9020
        • HQ9070
        • HQ9080
        • HQ9090
        • HQ9161
        • HQ9199
        • 8151X
        • 8170XL
        • 8290XL
        • HQ8171
        • HQ8175
        • HQ8251
        • HQ8271
        • HQ9150
        • HQ9180
        • HQ9195

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