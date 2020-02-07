مصطلحات البحث

AR
EN

Series 5000

خلّاط Core

HR2224/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة
    -{discount-value}

    Series 5000 خلّاط Core

    HR2224/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة

    تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى عصائر سلسلة بسرعة مضاعفة. وتسمح شفراتنا النجمية الرباعية، بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقدرة 800 واط، بسحق مكعبات الثلج والقطع الكبيرة بشكل مثالي. إكتشف كلّ المميزات

    Series 5000 خلّاط Core

    نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة

    تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى عصائر سلسلة بسرعة مضاعفة. وتسمح شفراتنا النجمية الرباعية، بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقدرة 800 واط، بسحق مكعبات الثلج والقطع الكبيرة بشكل مثالي. إكتشف كلّ المميزات

    نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة

    تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى عصائر سلسلة بسرعة مضاعفة. وتسمح شفراتنا النجمية الرباعية، بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقدرة 800 واط، بسحق مكعبات الثلج والقطع الكبيرة بشكل مثالي. إكتشف كلّ المميزات

    Series 5000 خلّاط Core

    نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة

    تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى عصائر سلسلة بسرعة مضاعفة. وتسمح شفراتنا النجمية الرباعية، بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقدرة 800 واط، بسحق مكعبات الثلج والقطع الكبيرة بشكل مثالي. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل خلاط
      تسجيل

      اشترك في نشرتنا الإخبارية

      نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة

      بفضل تقنية ProBlend Crush الفعالة

      • تقنية ProBlend Crush
      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      يمكنك الاستمتاع بضمان عالمي لمدة سنتين على أجهزة الخلط، وهو ضمان جودة منتجاتنا وتشغيلها اللذين يدومان طويلاً.

      محرك قوي يتميز بقوته التي تبلغ 800 واط وكفاءته في استهلاك الطاقة

      محرك قوي يتميز بقوته التي تبلغ 800 واط وكفاءته في استهلاك الطاقة

      محرك قوي يتميز بقوته التي تبلغ 800 واط وكفاءته في استهلاك الطاقة من أجل الاستفادة من كفاءة استهلاك الطاقة والحصول في الوقت نفسه على نتائج خلط مثالية. تم تصميمه لتحقيق أعلى مستوى أداء باستخدام تقنية ProBlend Crush.

      سحق الثلج وعالجة المواد الصلبة بشكل مثالي، وبسرعة مضاعفة

      سحق الثلج وعالجة المواد الصلبة بشكل مثالي، وبسرعة مضاعفة

      تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى عصائر سلسلة بسرعة مضاعفة. وتسمح شفراتنا النجمية الرباعية، بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقدرة 800 واط، بسحق مكعبات الثلج والقطع الكبيرة بشكل مثالي.

      تبلغ سعته القصوى لترَين، فيما تبلغ سعة الدورق التشغيلية 1.5 لتر

      تبلغ سعته القصوى لترَين، فيما تبلغ سعة الدورق التشغيلية 1.5 لتر

      يتميز الدورق الكبير بسعة لترَين بسعة تشغيلية تبلغ 1,5 لتر لخلط مشروبات الفاكهة اللذيذة ومشاركتها مع كل أفراد العائلة أو الاحتفاظ بها لوقت لاحق

      قرص تحكم لتسهيل الإمساك بالمنتج مع 3 إعدادات سرعة

      قرص تحكم لتسهيل الإمساك بالمنتج مع 3 إعدادات سرعة

      قمنا بتصميم مفتاح التحكم مع مقبض غير قابل للانزلاق لتتمكن من التحكم بسهولة أكثر بسرعة الخلاط. من الخلط اللطيف للفاكهة الناعمة - إلى دفقات قوة لخلط الفاكهة والخضار الأكثر قساوة. فالأمر يعود إليك مع خيارات السرعة التي يمكنك التحكم فيها يدويًا.

      وحدة شفرة قابلة للفك لتنظيف سهل

      وحدة شفرة قابلة للفك لتنظيف سهل

      تم تصميم وحدة الشفرة القابلة للفك لتستطيع تنظيفها بعناية أكبر. ويمكن غسل كل القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق أيضًا.

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن تنظيف كل قطع خلاط Philips في الجلاية بأمان.

      دورق زجاجي مبتكر مضلّع بسعة كبيرة

      دورق زجاجي مبتكر مضلّع بسعة كبيرة

      يضمن لك الدورق الزجاجي المبتكر المضلّع تدفقًا مثاليًا للمكونات لنتائج خلط ناعمة جدًا.

      وظيفة النبض لخلط انعم

      يمكنك خلط المزائج لتصبح ناعمة بالكامل من خلال استخدام عناصر التحكم بالنبض يدويًا. فسيتم خفض مستوى كل الأجزاء والقطع باتجاه الشفرات لجولة جديدة من الخلط الناعم.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • الملحقات

        المضمنة
        الدورق

      • المواصفات الفنية

        طول سلك الطاقة
        0.85  أمتار
        الطاقة
        800  واط
        سعة الدورق
        2  لتر
        السعة التشغيلية للدورق
        1,5  لتر

      • تصميم

        اللون
        أبيض

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        200x336x276  ملليمترًا
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        180×167×408  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        2.82  كلغ
        وزن المنتج
        2,09  كلغ

      • المواصفات العامة

        نوع الغطاء
        قابل للإزالة
        ميزات المنتج
        • آمنة للاستخدام في الجلاية
        • 3+زر نبضي
        • 3 إعدادات سرعة ثابتة
        Blade
        شفرة نجمية رباعية
        واجهة المستخدم للسرعة
        مفتاح دوار

      • اللمسات النهائية

        مواد الهيكل الرئيسي
        غلاف معدني وبلاستيك
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        دورق مواد
        بلاستيك من نوع SAN

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. كل الحقوق محفوظة.

          Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.