إذا كنت تحب الوجبات المنزلية الصحية، فستحب جهاز تحضير الطعام الصغير من Philips من مجموعة Viva. لقد صممنا هذه المجموعة لتناسب نمط الحياة الكثير الانشغال. يمكنك تحضير أطباق رائعة بسرعة حتى وإن كانت تحتوي على أقسى المكونات.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!
تحضير سريع باستخدام أنبوب تغذية كبير لتقليل وقت تقطيع المكونات مسبقًا لأدنى حد
تحضير سريع باستخدام أنبوب تغذية كبير لتقليل وقت تقطيع المكونات مسبقًا لأدنى حد.
تجميع سريع وسهل لكل القطع
تجميع سريع وسهل لكل القطع.
يمكن غسل كل الملحقات في الجلاية بأمان
يمكن وضع كل قطع الملحقات على الرف العلوي من الجلاية، لتنظيفها بسهولة.
دورق متين وشفاف للاستخدام المكثّف
يتميّز الدورق المتين بسعة 1,5 لترات وبسعة تشغيلية تبلغ لترًا واحدًا، لتحضير لغاية 5 حصص من السموذي دفعة واحدة.
محرك قوي بقدرة 850 واط، لتحضير الطعام بدون مجهود
يعالج المحرك القوي الذي نقدّمه مجموعة متنوّعة من المكونات، مثل عجينة الخبز أو الخضار القاسية أو حبوب القهوة أو الجبنة أو الشوكولاته. بالإضافة إلى ذلك، فهو يبشر المكوّنات ويقطّعها إلى شرائح بسهولة تامة.
جهاز متكامل: عجن وخفق وبشر وتقطيع إلى شرائح وطحن وعصر
مع أكثر من 31 وظيفة، لا حدود لما يمكنك تحضيره: بدءًا من وجبات الطعام والخبز ووصولاً إلى الصلصات وحبوب القهوة المطحونة والعصائر وغيرها الكثير. استخدم الملحقات عالية الجودة ومتعددة الوظائف لتقطيع المكونات وهرسها وفرمها (الشفرة على شكل حرف S)، أو لتقطيعها إلى شرائح وبشرها (القرص 2 في 1). حضّر كل ما تشتهيه!
دليل حول السرعة والملحقات بالألوان، لمطابقة سهلة
للحصول على نتائج مثالية في كل مرة، ما عليك سوى مطابقة لون الملحق مع لون السرعة نفسه. استخدم السرعة 1 لخفق القشدة والبيض وتحضير المعجّنات وعجينة الخبز. أما السرعة 2 فتعتبر مثالية لتقطيع البصل وفرم اللحمة وتحضير المشروبات والمزيد غير ذلك.
حجم صغير وإمكانية تخزين كل الملحقات في الوعاء
يحتلّ جهاز تحضير الطعام الصغير من مجموعة Viva مساحة أصغر على سطح العمل، إلا أنه مجهّز بكل لوازم المطبخ التي يمكنك تخزينها في علبة التخزين بسهولة تامة.
قرص 2 في 1 بوجهَين من الفولاذ المقاوم للصدأ: بشر وتقطيع إلى شرائح
يسهّل القرص المريح بوجهَين تقطيع المكونات إلى شرائح من جهة وبشرها من الجهة الأخرى!
حضّر 5 حصص من الطعام في الوقت نفسه بفضل الوعاء سعة 1,5 لترات
يمكّنك الوعاء الكبير بسعة 2,1 لتر (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) من خلط ما يصل إلى 5 حصص من الحساء البارد دفعة واحدة.
المواصفات التقنية
المواصفات العامة
المادة الأساسية
بلاستيك
المادة الثانوية
معدن
الإعدادات المبرمجة سابقًا
كلا
الوظائف
الخلط، الفرم، التقطيع إلى شرائح/البشر، العجن، الاستحلاب، عصارة الحمضيات، الطحن
نوع المنتج
محضرة الطعام
الشهادات
غير متوفر
سعة السلة
غير متوفر
سعة خزان المياه
غير متوفر
عدد الحصص
6
أقدام مقاومة للانزلاق
نعم
واجهة
مفتاح دوار
طول سلك الطاقة
1
مخزن لسلك الطاقة
نعم
وظيفة المحافظة على السخونة
غير متوفر
موقت
غير متوفر
التقنية
تقنية PowerChop
مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
نعم
منظم حراري قابل للضبط
غير متوفر
مصباح الطاقة
غير متوفر
مقابض عازلة للحرارة
غير متوفر
قطع قابلة للغسل في الجلاية
نعم
الحد الأدنى لدرجة الحرارة
غير متوفر
درجة الحرارة القصوى
غير متوفر
مؤشر مستوى السعة
نعم
صمام تحرير الضغط
غير متوفر
مادة الدورق
SAN
مادة الشفرة
الفولاذ المقاوم للصدأ
عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
19000
خالية من مادة BPA
نعم
وظيفة تشغيل نبضي
نعم
شفرات قابلة للفك
نعم
القدرة على سحق الثلج
نعم
القدرة على خلط المكونات الساخنة
كلا
كتيّب الوصفات
كلا
مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
Lc = 87 ديسيبل (A)
مستوى الضوضاء (الطاقة)
غير متوفر
مستوى الضوضاء (في وضع السكون)
غير متوفر
الاتصال بالإنترنت
غير متوفر
التوافق مع المنزل الذكي
غير متوفر
نطاق Wi-Fi
غير متوفر
الكفالة
2
وقت الإحماء
غير متوفر
التوافق مع الطعام الجاف
غير متوفر
وظيفة التنظيف الذاتي
غير متوفر
إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
نعم
المواصفات التقنية
الطاقة
850 واط
الفولتية
230 فولط
التردد
50 هرتز
عدد الوحدات في الحزمة
1
منتج ببطارية
كلا
تصنيف كفاءة الطاقة
غير متوفر
التوافق
الملحقات المرفقة 1
قرص بوجهَين، أداة استحلاب، دورق
الملحقات المرفقة 2
وحدة الشفرات مع شفرة على شكل S، أداة العجن، أداة القلي