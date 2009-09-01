HS8440/23
حلاقة ناعمة وبشرة صحية
تتبع آلة الحلاقة الكهربائية هذه من Philips منحنيات وجهك بلطف لضمان حلاقة دقيقة، كما تتميز الحلقات بنمط الشد والرفع لتحضير البشرة لتجربة حلاقة رائعة. أما البلسم الجديد، فيحمي بشرتك من التهيّج.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتم توزيع بلسم الحلاقة الرجالي NIVEA FOR MEN بواسطة رؤوس الحلاقة على البشرة مباشرةً، ما يضمن ترطيبها أثناء عملية الحلاقة. ويتميّز البلسم بتركيبة Natural Microtec لحماية بشرتك من التهيّج
تتبع منحنيات وجهك بلطف لتوفر لك حلاقة دقيقة، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها
تتميّز رؤوس الحلاقة بحلقات فريدة من نوعها تتبع نمط شد البشرة ورفع الشعر لتساهم بحلاقة رائعة
يمكنك الحلاقة أثناء الاستحمام أو بعده: فالمياه الساخنة تفتح المسام، وتسمح بحلاقة دقيقة
قم ببساطة بضخ بلسم الحلاقة الرجالي NIVEA FOR MEN من عبوة إعادة التعبئة مباشرةً في نظام حماية البشرة المتطوّر
مثالية لتشذيب الشوارب والسوالف وتحديدها
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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